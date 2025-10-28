El obispo Banglia decía en la misa al elevar la hostia:

-Éste es mi cuerpo.

El obispo Danglia, en cambio, solía decir:

-Esto es mi cuerpo.

Disputaron ambos la cuestión, y no llegaron a ningún acuerdo. Buscaron la mediación del arzobispo Canglia, quien les dijo que aquel que hiciera la mayor aportación en limosnas al arzobispado tendría la razón.

Ambos exprimieron a sus respectivos feligreses como vía para ganar el triunfo en el debate. El arzobispo no dijo quién era el vencedor. Los exhortó a hacer una nueva colecta a fin de dirimir el caso.

No termina la confrontación, antes bien cada día crece más. Los partidarios de los dos obispos han llegado a las manos a fin de ver cuál de los dos tiene la razón, el que dice “Éste” o el que dice “Esto”. En la procesión de San Ginés se encontraron los dos bandos, y libraron un feroz combate usando como armas los crucifijos y los candelabros. En el curso de la zacapela rodó por tierra la imagen del santo y perdió la nariz.

El arzobispo reprendió a los combatientes. Les dijo:

-Peleen como cristianos.

