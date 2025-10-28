logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GACELAS AUDACES!

Fotogalería

¡GACELAS AUDACES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A

El obispo Banglia decía en la misa al elevar la hostia:

-Éste es mi cuerpo.

El obispo Danglia, en cambio, solía decir:

-Esto es mi cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Disputaron ambos la cuestión, y no llegaron a ningún acuerdo. Buscaron la mediación del arzobispo Canglia, quien les dijo que aquel que hiciera la mayor aportación en limosnas al arzobispado tendría la razón.

Ambos exprimieron a sus respectivos feligreses como vía para ganar el triunfo en el debate. El arzobispo no dijo quién era el vencedor. Los exhortó a hacer una nueva colecta a fin de dirimir el caso. 

No termina la confrontación, antes bien cada día crece más. Los partidarios de los dos obispos han llegado a las manos a fin de ver cuál de los dos tiene la razón, el que dice “Éste” o el que dice “Esto”. En la procesión de San Ginés se encontraron los dos bandos, y libraron un feroz combate usando como armas los crucifijos y los candelabros. En el curso de la zacapela rodó por tierra la imagen del santo y perdió la nariz. 

El arzobispo reprendió a los combatientes. Les dijo:

-Peleen como cristianos.

¡Hasta mañana!... 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reflexiones y estrategias frente a la violencia de género en la UASLP
Reflexiones y estrategias frente a la violencia de género en la UASLP

Reflexiones y estrategias frente a la violencia de género en la UASLP

SLP

PULSO

Triunfo violeta
Triunfo violeta

Triunfo violeta

SLP

PULSO

“... Fernández Noroña en Gaza...”.
“... Fernández Noroña en Gaza...”.

“... Fernández Noroña en Gaza...”.

SLP

PULSO

desacuerdos vergonzosos...
desacuerdos vergonzosos...

desacuerdos vergonzosos...

SLP

Pingo