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Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

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Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

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Por Armando Fuentes Aguirre

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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      Me entristeció la muerte de Jorge Treviño Martínez.

      Fue uno de los mejores gobernantes que ha tenido Nuevo León. A su labor, discreta y eficiente, se deben obras de mucho beneficio para los regiomontanos y los nuevoleoneses. Se ganó el respeto y el afecto de sus conciudadanos. A donde iba era saludado con muestras de aprecio y consideración.

      Tuve el honor de su amistad. En compañía de otro excelente amigo, el contador José Cárdenas Cavazos, íbamos a un restorán en el bulevar Constitución, de Monterrey. A los meseros les divertía que pidiéramos, antes de los frijoles con veneno, del diezmillo o las ahujas -que no agujas- norteñas, un poco de manteca de puerco para untar con ella las sabrosas tortillas del local, y recordar así una de las galas de gula de nuestra añorada infancia.

      Recordaremos siempre a Jorge Treviño por su sencillez y gentileza, por su calidad de funcionario público, de jurista, de maestro; pero lo recordaremos sobre todo por su calidad de hombre bueno.

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