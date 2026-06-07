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Historia de la creación del mundo.

La jirafa le reclamó al Señor:

-¿Por qué me hiciste con un cuello tan largo?

El rinoceronte le reclamó al Señor:

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-¿Por qué me hiciste tan feo?

-La ballena le reclamó al Señor:

-¿Por qué me hiciste tan grande?

La pulga le reclamó al Señor:

-¿Por qué me hiciste tan pequeña?

El Espíritu observó:

-Nadie está conforme con lo que es.

-Yo tampoco -declaró el Señor-. ¿Por qué me hizo el hombre a su imagen y semejanza?

¡Hasta mañana!...