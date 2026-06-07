Mirador
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Resumen
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Preguntas y respuestas
Historia de la creación del mundo.
La jirafa le reclamó al Señor:
-¿Por qué me hiciste con un cuello tan largo?
El rinoceronte le reclamó al Señor:
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-¿Por qué me hiciste tan feo?
-La ballena le reclamó al Señor:
-¿Por qué me hiciste tan grande?
La pulga le reclamó al Señor:
-¿Por qué me hiciste tan pequeña?
El Espíritu observó:
-Nadie está conforme con lo que es.
-Yo tampoco -declaró el Señor-. ¿Por qué me hizo el hombre a su imagen y semejanza?
¡Hasta mañana!...