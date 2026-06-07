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NUEVOS RETOS EN SU VIDA

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NUEVOS RETOS EN SU VIDA

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Por Armando Fuentes Aguirre

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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      Historia de la creación del mundo.

      La jirafa le reclamó al Señor:

      -¿Por qué me hiciste con un cuello tan largo?

      El rinoceronte le reclamó al Señor:

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      -¿Por qué me hiciste tan feo?

      -La ballena le reclamó al Señor:

      -¿Por qué me hiciste tan grande?

      La pulga le reclamó al Señor:

      -¿Por qué me hiciste tan pequeña?

      El Espíritu observó:

      -Nadie está conforme con lo que es.

      -Yo tampoco -declaró el Señor-. ¿Por qué me hizo el hombre a su imagen y semejanza?

      ¡Hasta mañana!...

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