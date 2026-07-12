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ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

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ORGULLOSOS DE FINALIZAR LA PREPA

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Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 12, 2026 03:00 a.m.
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      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

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      HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

      La historia que en seguida voy a relatar habla de la bondad de Dios.

      Habla también de la bondad del hombre, reflejo 

      de la bondad divina.

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      He aquí la historia.

      Un hombre se portó bien.

      Dios lo premió enviándole una esposa.

      Un hombre se portó muy bien.

      Dios lo premió enviándole un hijo.

      Un hombre se portó muy muy bien.

      Dios lo premió enviándole un nieto.

      Un hombre se portó muy muy muy bien.

      Dios lo premió enviándole un bisnieto. 

      ¡Hasta mañana!...

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