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HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
La historia que en seguida voy a relatar habla de la bondad de Dios.
Habla también de la bondad del hombre, reflejo
de la bondad divina.
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He aquí la historia.
Un hombre se portó bien.
Dios lo premió enviándole una esposa.
Un hombre se portó muy bien.
Dios lo premió enviándole un hijo.
Un hombre se portó muy muy bien.
Dios lo premió enviándole un nieto.
Un hombre se portó muy muy muy bien.
Dios lo premió enviándole un bisnieto.
¡Hasta mañana!...