logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El rey Cleto emitió un decreto real: en adelante todas las pelotas de su reino deberían ser cuadradas.

      Uno de los sabios que le servían de consejeros le recordó que el mundo era redondo. El soberano entonces añadió una cláusula a su edicto por la cual ordenaba que el mundo se hiciera cuadrado.

      El mandato del monarca se cumplió solamente a medias. Pese a la orden del rey el planeta siguió siendo redondo. Esa desobediencia irritó a Cleto, que declaró traidor al globo terráqueo. El mandato relativo a las pelotas fue cumplido, pero sucedió que ahora las pelotas botaban mal, y los niños no podían jugar con ellas. Aquello fue un trastorno generalizado.

      Los sabios que aconsejaban al rey Cleto le sugirieron que diera marcha atrás. Él se negó: nunca retrocedía. Pero emitió otro decreto por el cual ordenaba que en adelante todas las pelotas de su reino fueran redondas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La orden se cumplió. Los niños volvieron a jugar. Y dijo Cleto, orgulloso y satisfecho:

       -Así se gobierna.

      ¡Hasta mañana!

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Las candidaturas ciudadanas otra vez llegan a la SCJN
        Las candidaturas ciudadanas otra vez llegan a la SCJN

        Las candidaturas ciudadanas otra vez llegan a la SCJN

        SLP

        PULSO

        Fuera de lugar
        Fuera de lugar

        Fuera de lugar

        SLP

        Jaime Hernández

        Goles
        Goles

        Goles

        SLP

        PULSO

        Europa arde, CDMX se ahoga
        Europa arde, CDMX se ahoga

        Europa arde, CDMX se ahoga

        SLP

        PULSO