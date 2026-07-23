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Don Abundio el del Potrero es hombre razonable.
Ayer llovía sin parar. Dije, impaciente:
-¿Dejará de llover?
Acotó el viejo:
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-Siempre ha dejado.
En la tertulia tras la cena relata una ocurrencia de doña Rosa, su mujer:
-En el rancho decimos: "Voy a ver al juez", para no decir: "Voy al baño". Una mañana Rosa dijo: "Voy a ver al juez". Volvió al poco rato, y Fico (diminutivo de Pacífico), uno de nuestros nietos más pequeños, le preguntó: "¿Fuiste a ver al juez, güelita?". "Sí -respondió ella-. Pero no pude decirle nada".
Reímos todos, menos doña Rosa. Masculla con enojo:
-Viejo hablador.
Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:
-Por ésta.
¡Hasta mañana!...