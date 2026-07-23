¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Don Abundio el del Potrero es hombre razonable.

Ayer llovía sin parar. Dije, impaciente:

-¿Dejará de llover?

Acotó el viejo:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-Siempre ha dejado.

En la tertulia tras la cena relata una ocurrencia de doña Rosa, su mujer:

-En el rancho decimos: "Voy a ver al juez", para no decir: "Voy al baño". Una mañana Rosa dijo: "Voy a ver al juez". Volvió al poco rato, y Fico (diminutivo de Pacífico), uno de nuestros nietos más pequeños, le preguntó: "¿Fuiste a ver al juez, güelita?". "Sí -respondió ella-. Pero no pude decirle nada".

Reímos todos, menos doña Rosa. Masculla con enojo:

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...