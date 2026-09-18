logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Fotogalería

Madrid se viste de moda con las tendencias de 2027

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Deja rodar mi corazón. Va ciego

      y con la muerte a cuestas. Anda, deja

      que si la vida madre se le aleja

      la busque a tientas como niño en ruego.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      No soy más que un crepúsculo sin fuego.

      Sólo me queda una memoria vieja

      y un torvo grito convertido en queja. 

      Aquí me tienes. Mira, a ti me entrego

      todo atado y de todo desatado,

      vestido en desnudez y sin orgullo.

      Huérfano de mí mismo, ya he borrado

      mi nombre de la tierra. Aquí concluyo.

      Herido el corazón de lado a lado

      quiere morir bajo la paz del tuyo.

      AFA. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Las Súper Chivas
        Las Súper Chivas

        Las Súper Chivas

        SLP

        PULSO

        El Guadalajara rompió una sequía de 10 años al ganar el título de Liga MX en 1997 con un plantel destacado.

        País asnal
        País asnal

        País asnal

        SLP

        PULSO

        Familia y escuelaCapítulo 335: Educar para la libertad
        Familia y escuelaCapítulo 335: Educar para la libertad

        Familia y escuela Capítulo 335: Educar para la libertad

        SLP

        PULSO

        acomodaticio...
        acomodaticio...

        acomodaticio...

        SLP

        Pingo