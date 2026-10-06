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Dicen que en las noches sin luna se ven luces en la cruz de Rivera, lugar así llamado porque ahí fue muerto a espada un hombre que se llamaba así

Yo no he visto esas luces, y eso que me he mantenido despierto para verlas. Pero la gente lo sigue diciendo, y si lo dice por algo será.

Asegura la conseja que el resplandor nocturno anuncia un tesoro escondido. Pese a tal certidumbre muchos han cavado ahí y en las proximidades sin encontrar nada. Ahora, cuando el señor cura llega al rancho y habla del misterio de la Trinidad, o de la Encarnación, los lugareños le dicen que mayor misterio es el de la cruz de Rivera. El padre se enoja. Eso es herejía, los amonesta,

Prefiero no opinar. No sé mucho de herejías, y menos aún de misterios. Cuando se habla de eso guardo silencio, lo cual es una buena forma de guardarse.

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Debo hacer una confesión. No al señor cura, sino a ustedes. Cuando me despierto en medio de la noche me asomo a la ventana a ver si veo la luz.

¡Hasta mañana!...