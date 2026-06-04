Mundial de futbol 1986 (Parte 1)

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"Yo respeto".

Velibor "Bora" Milutinovic.

México estaba en ruinas, literalmente, el terremoto de 1985 estaba más qué presente en el colectivo ciudadano. "Por la renovación moral de la sociedad", se oía en esos tiempos decir al PRI. Mientras en la música "Say You, Say Me" de Lionel Ritchie y "Papa don´t Preach" de Madonna, hacían estremecer los corazones. Ufff, de eso ya hace cuarenta años.

Me toco la convocatoria masiva de agentes de instituciones de seguridad a nivel federal para asistir comisionados al evento deportivo, "La Copa Mundial de Futbol 1986". Fue invitación -voluntariamente a fuerzas-, vas o vas. Todos estábamos ahí, Estado Mayor Presidencial, Las Fuerzas Armadas, la Policía Federal de Caminos, La Policía Judicial Federal, la Policía del entonces D.F., y lo que quedaba de la (DFS) Dirección Federal de Seguridad, ya como (DISEN) Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional.

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Un año previo hubo una serie de cursos de capacitación a los mexicanos por países extranjeros, principalmente de israelitas quienes tenían un papel relevante en temas de Seguridad Nacional e Inteligencia.

¿Qué preocupaba en ese entonces? El terrorismo: Principalmente en Europa con grupos separatistas de Medio Oriente, en América Latina Sendero Luminoso, La ETA en España y acá, las posibles cenizas de la Liga 23 de septiembre con apenas dos años de su desarticulación y algunos grupos de insurgentes.

En la Alemania Federal y Francia habían acontecido ataques con bombas en lugares con altas concentración de personas, ataques a Embajadas y el tema de secuestros de aviones.

La empresa de israelíes (ISDS) "International Security and Defense System", era la operadora de la logística de seguridad, principalmente en la Ciudad de Querétaro donde jugaba la selección de Alemania Federal. Se decía en ese entonces, que era una empresa fachada del (Mossad) Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales. Siempre en eventos deportivos internacionales, los organismos de inteligencia a nivel mundial, llevan la batuta y juegan un rol definitivo: CIA, NSA, FBI, MOSSAD, M16, FSB antes KGB, BND y por supuesto el CNI mexicano, actualmente.

La mayoría, si no es que todos, nunca habíamos visto o sabido del terrorismo como tal, ni que existían una serie de tecnologías antiterrorismo: Análisis de lista de pasajeros en los vuelos, magnetómetros, kits químicos antibombas, binomios caninos detectores de bombas, trajes antibombas kevlar, cañones disruptores de agua, portafolios con rayos-X portátiles, espejos de inspección de seguridad de vehículos, granadas aturdidoras, perfilación antiterrorista y el robot "WheelBarrow" aún con cables para buscar bombas. Pero, lo que más llamó la atención los "Grupos de Reacción Inmediata", que en México no existían.

TAPANCO: Los temas con los equipos de futbol eran su transportación, las comunicaciones, el hospedaje y la seguridad. Un mes era el reto, veinticuatro selecciones y cincuenta y dos partidos a disputar.

El estadio Corregidora de Querétaro se estrenaba con las selecciones de Alemania Federal, Uruguay, Escocia, Dinamarca y al final España. Alemania Federal era una prioridad en seguridad, se resguardo a la selección en "Hacienda Galindo", que estaba a menos de una hora del estadio Corregidora, se convirtió en un refugio seguro y protegido... continuará.

X @franciscosoni