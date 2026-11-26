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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, como resultado de su visita a China, se acordó la instalación de un hospital inteligente en México, además de la colaboración para la formación de médicos y la investigación científica. Una buena noticia, sin duda, pues si no fuimos Dinamarca, tal vez podríamos ser como el país asiático, aunque quizá convenga moderar nuestro entusiasmo.

La doctora Sheinbaum quedó impresionada con el hospital que visitó en Shenzhen, donde la inteligencia artificial contribuye al diagnóstico de enfermedades y los robots trasladan medicamentos y muestras de laboratorio, cuando en México hay pacientes que deben recorrer varias farmacias para conseguir las medicinas que no encontraron en un hospital público. Viven un viacrucis para ser atendidos, encontrar una cita o programar alguna cirugía.

Y aunque no lo creamos, México alguna vez estuvo mejor que China; sí, allá por el maldito periodo neoliberal, pues hace poco más de tres décadas los mexicanos vivíamos, en promedio, más que los chinos. Hoy, con más de mil 400 millones de habitantes —casi once veces la población mexicana—, la gente en ese país tiene una esperanza de vida de alrededor de 78 años, mientras que en México apenas supera los 75. Nos rebasaron.

Además, China consiguió reducir significativamente su mortalidad infantil, ampliar la cobertura sanitaria y mejorar las condiciones de vida de millones de personas. En México enfrentamos una epidemia de obesidad y diabetes, enfermedades crónicas que, además de provocar muertes prematuras, representan una enorme carga económica para las familias y las instituciones públicas. Allá impulsan la prevención, detectan oportunamente enfermedades, desarrollan infraestructura y aprovechan los avances científicos. Aquí a duras penas podemos ver a un profesional de la salud.

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Durante el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador nos prometió reiteradamente un sistema de salud como el de Dinamarca, e incluso, durante su sexto informe de gobierno, se atrevió a afirmar que la promesa se había cumplido. Pero ya conocemos la dolorosa realidad. Ahora la referencia es China. Y no es por frustrar ningún sueño, pero de poco servirá tener robots que transporten medicamentos si no tenemos medicamentos que transportar. De poco servirá diagnosticar enfermedades mediante inteligencia artificial si los pacientes deberán esperar meses para recibir tratamiento. De poco servirá presumir un hospital de vanguardia si miles de centros de salud siguen enfrentando carencias elementales.

México necesita modernizar su sistema sanitario, pero también garantizar lo básico: vacunas, consultas, especialistas, medicamentos y tratamientos. La innovación tecnológica debería acompañar ese esfuerzo, no sustituirlo.

La colaboración con China representa una oportunidad que merece aprovecharse, pero el éxito se mide por las vidas que consigamos salvar y los años que logremos prolongarlas.

Ojalá esta vez importemos algo más que promesas, porque con Dinamarca ya tuvimos suficiente.

Por cierto, la tasa de homicidios en México es muy superior a la de China: 42 a uno por cada 100 mil habitantes. Aquí, miles de personas —particularmente jóvenes— mueren por causas violentas. Además, en aquel país simplemente la pobreza extrema no existe. ¿Cómo lo hicieron?

Valdría la pena iniciar por lo fundamental.

@azucenau