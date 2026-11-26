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"He llegado a la conclusión

que la realidad mata

y la ficción salva".

"El impostor". Javier Cercas.

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En una plática de asesoría en seguridad con empresarios, estos pronosticaban malos tiempos para la inversión y la generación de empleos.

Mire estimado lector, según datos del INEGI la incidencia delictiva durante 2025 hubo tres millones de delitos vinculados a 1.4 millones de unidades económicas, 2.2 delitos por cada unidad económica víctima. Y el delito más frecuente fue extorsión con una tasa de 1,467 delitos por cada 10 mil unidades económicas. En mismo año se cometieron 787 mil delitos de extorsión, de estos el 91% se efectuó vía telefónica, unos 716 mil delitos.

El otro problema es que solo se denunció el 9.9% de los delitos ocurridos en contra de las unidades económicas, un 91.8% de delitos perpetrados quedó sin denuncia o sin abrir carpeta de investigación, es decir, 2.8 millones de delitos de los 3 millones ocurridos.

Por su parte el Dr. José Ramon Cossío Díaz en su libro ¿En donde esta el Derecho? Normas y acciones que dividen a México. Expone lo siguiente: "Un mismo comerciante puede pagar contribuciones al Estado, una extorsión a un funcionario y derecho de piso a una organización criminal. Los tres pagos parecen pertenecer a mundos distintos. El autor propone leerlos de otra manera: como efectos de órdenes normativos que regulan conductas, distribuyen funciones, establecen jerarquías y hacen valer sanciones.

Un libro que interroga la identificación clásica entre Estado, derecho y monopolio de la coacción. Desde la formación del Estado moderno hasta el México actual, reconstruye cómo esa identificación llegó a convertirse en dominante y muestra sus límites frente a redes funcionariales y organizaciones delincuenciales capaces de producir normas propias, imponerlas y disputar espacios de eficacia al orden jurídico estatal.

No estamos únicamente ante episodios aislados de corrupción o crimen organizado, sino ante estructuras que adquieren continuidad, reglas y formas de coerción. Al describir la coexistencia y el entrelazamiento de tres órdenes —el estatal, el funcionarial y el delincuencial—, el libro obliga a reconsiderar qué entendemos hoy por Estado, legalidad, autoridad y derecho. Una propuesta para comprender un fenómeno decisivo de nuestro tiempo: ¿qué sucede cuando el orden jurídico estatal deja de ser el único capaz de regular, exigir y sancionar las conductas de una sociedad"?

TAPANCO: A nivel nacional, alrededor de 57.1 % de las unidades económicas (3 millones) consideró que la inseguridad y delincuencia es el problema que más les afecta. A los empresarios, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito representó un monto estimado de 115.1 mil millones de pesos, es decir, el 0.46 % del Producto Interno Bruto (PIB). Y sus medidas preventivas de autoprotección representaron un gasto estimado para las unidades económicas de 58.9 mil millones de pesos: 51.2 % del costo total.

Acá en San Luis Potosí el costo promedio del delito por unidad económica es de $45,018 pesos.

¿Usted estimado lector, ya pagó su diezmo criminal?

X @franciscosoni