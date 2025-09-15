Oportunidad Histórica

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplirá en quince días su primer año al frente de la Titularidad del Poder Ejecutivo Federal, restarán cinco para concluir el primer sexenio en el que se encuentra al frente de este Poder una mujer, quien indiscutiblemente ganó en unas elecciones que han sido las más grandes de la historia, y ella, la persona más votada, incluso más que su antecesor. Su primer año de ejercicio coincide también, meses más meses menos, con el primero de cuatro del Presidente y vecino norteamericano Donald Trump, con todo lo que esto ha significado para México y los mexicanos en su retorno a la Casa Blanca. En un recuento breve le puedo comentar algunos aspectos que desde mi perspectiva han marcado el primer año de gobierno de la Presidenta Claudia, de la conformación de su gabinete destacan tres personajes que por mucho opacan al resto de los integrantes del primer circulo de su administración: 1. Omar García Harfush, un hombre carismático, profesional y valiente de quien se puede decir todo incluso que ya enfrentó a la mismísima muerte y salió avante, con esa ventaja es, para muchos el hombre fuerte de la Presidenta, en un año y con la “ayuda- presión” de los Estados Unidos, ha logrado disminuir las estructuras de los cárteles, incluidos los que nacieron en el sexenio anterior, el de “los abrazos”. 2. Marcelo Ebrard, Estadista, político profesional, internacionalista, ahora en la cartera de Economía, sigue manejándose con el alto perfil que toda su vida le ha caracterizado, un presidenciable natural, se ha conducido con mesura y con un discurso de cercanía con el poderoso sector empresarial, motor de la economía de cualquier país, va muy bien, serio y discreto, lejos muy lejos del populista discurso cuatrotero. 3. Juan Ramón de la Fuente, sólido académico, rescató a la UNAM en uno de sus peores momentos, conciliador y conocedor del derecho internacional ha reconstruido poco a poco, sin mayores aspavientos las deterioradas relaciones que heredara el mesías de Macuspana, como por ejemplo con España. Los tres anteriormente nombrados son, sin ninguna duda hasta el día de hoy la fortaleza de la Presidenta. Ahora bien, contrario al inconmensurable aporte de Harfush, Ebrard y de la Fuente, tenemos a sus antagónicos, personajes que maquiavélicamente fueron incrustados en posiciones claves por el actual habitante de “La Chingada” en Palenque, se trata de auténticos operadores que responden de una u otra manera al cínico quien aseguró en el Zócalo que México ya tenía un mejor sistema de salud que Dinamarca. Se trata de: 1. Adán Augusto López, ex Secretario de Gobernación, paisano e incondicional de AMLO, actual senador es, muy a pesar de “La Barredora”, quien aún coordina a una parte importante de senadores leales al Grupo Tabasco y que, con sus votos pesarán en las decisiones propias que pudiera llegar a tener la Presidenta. 2. Andrés Manuel López Beltrán, “Andy” para los cuates, heredero por ius sangüinis, opera al interior del Partido de Estado, amante de las marcas como Prada y de los hoteles “all inclusive”, será un factor relevante en el momento de palomear las candidaturas a las gubernaturas que se disputaran en 2027, recuerde Usted amable lector que, la lealtad de muchos de los actuales gobernadores oficialistas sigue estando con los López y es una variable que difícilmente están dispuestos a ceder. 3. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la Cámara de Diputados, un político profesional con gran experiencia, ex aspirante a la Presidencia y movedor profesional de muchos hilos, coordina el grupo mayoritario donde muchos legisladores le son absolutamente fieles, aunque en el tema de lealtades es imprevisible, fue el único capaz de revelarse un poco a AMLO, aunque no es totalmente afín al lopezobradorismo, tampoco lo es al incipiente claudismo, es un hombre con agenda propia, pero, indudablemente sus decisiones pueden inclinar balanzas. Entonces, ¿cuál es la oportunidad histórica de la Presidenta? Es sencilla, apartarse definitivamente de toda la herencia negativa que representa López Obrador y construir un gobierno propio, Claudia Sheinbaum es una mujer inteligente, de verdadera izquierda, con un carácter firme, y aunque si bien es cierto es una persona leal, también es evidente que es una mujer todavía más leal a sus sólidos principios; sumado a toda la información que hoy posee, de todo lo que se ha enterado y le han enterado que ocurrió en el sexenio anterior, deberá tomar la mejor decisión, nadie en este país le reclamará alejarse de la corrupción, del huachicol, del discurso triunfalista en materia de salud, en sus manos está no sólo su libertad política, sino sobre todo su paso por la historia, convertirse, si ella así lo decide, en la mejor Presidenta de la Historia.

Los sigo leyendo en el correo:

jogeandres7826@hotmail.com.