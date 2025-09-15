GACELAS DERROCHARÁN ENERGÍA

En un evento especial, se llevó a cabo la presentación de la Carrera Atlética del Club Libanés Potosino, misma que forma parte de los eventos del 30 Aniversario de este lugar.

Esta justa deportiva se realizará el próximo domingo 26 de octubre a las 07:00 horas, con salida y meta frente al Club sede.

La distancia a recorrer será de 5 y 10 kilómetros en ramas varonil y femenil, con categorías que van desde menores de 18 años hasta mayores de 70.

Presidieron el evento, Juan Fernando Sarquís Rangel, presidente del Consejo de Administración del Club Libanés; Roberto Muñoz Rangel, gerente general del mismo, así como invitados especiales.

Las inscripciones tendrán un costo de $400 pesos, realizándose directamente en las instalaciones del club.

La bolsa de premiación total será de 112 mil 400 pesos, con incentivos de hasta 7mil pesos para los ganadores absolutos de los 10K, así como recompensas económicas en todas las categorías de ambas distancias.

Ahora, corredores de los clubes deportivos, como de grupos e independientes, se preparan para participar en esta justa deportiva y superar sus tiempos, ya que anhelan convertirse en campeones y sumar un logro más a su trayectoria como atletas.