Demandan colonos puente en el bordo derivador

Matehuala.- Debido a las fuertes lluvias el bordo derivador que se encuentra en la parte de la calle de Camino Viejo a la Paz quedó lleno de agua y un lodazal, por lo que los habitantes que viven por esta zona como de la comunidad de San José de los Olivas, se les complica el poder cruzar ya sea en sus vehículos o caminando a sus viviendas.

El bordo derivador es un problema para la gente que vive en la colonia de San José de los Olivas, que diariamente tienen que cruzar por este lugar para trasladarse a su trabajo.

La señora Honoria Cervantes comentó que desde hace años se ha pedido que se construya un puente en esta zona como el que está en la colonia Villa Fontana, para que puedan pasar por el bordo derivados en sus vehículos, sin embargo, pasan las administraciones y ninguna hace caso a esto, el mayor problema es cada que llueve, ya que se encharca el agua y un lodazal que dura varios días.

Comentó que debido a esto es un problema para que la gente pueda pasar en sus bicicletas, carros, motos o hasta caminando, agregó que el problema es en el caso de que luego las personas se enferman y para ir al médico o a la farmacia sufren para poder cruzar este bordo derivador, además no hay tiendas en esta zona, para ir a Villa Fontana tienen que cruzar el bordo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí