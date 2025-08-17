Pobres diablos

“El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe”, dicen que dijo el poeta Charles Baudelaire. Y como “más sabe el diablo por viejo que por diablo” se presentó en San Potosí Hugh Warner, mejor conocido por su nombre artístico Marilyn Manson, el llamado por muchos “reverendo” o hasta “el anticristo”.

Hay quienes “comen santos y...”, ya saben. Pero también, dice la sabiduría popular, “el diablo está en los detalles”: una cabeza de vaca sobre un manto rojo y otros aditamentos “apareció” frente a la catedral potosina horas antes de la presentación de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), mientras los fieles estaban en misa. A pesar de tanta cámara y posibles testigos, como dijo el Monje Loco, “nadie sabe, nadie supo”, y al día de hoy ultraconservadores y liberales se echan la culpa de esto que más parece publicidad.

El concierto fue un éxito. Se habla de 205 mil personas en un espacio donde al parecer caben 100 mil. En el boletín-gacetilla se habló incluso de “justicia cultural” y de que fue el mayor concierto en tierras potosinas. Quizá. Como decíamos la semana pasada, hay muchas hogueras, pero también muchos fuegos fatuos y muchos que queman su pólvora en infiernitos, a pesar del poco tiempo que tenemos en esta vida.

Las etiquetas de diabólicos o satánicos (la segunda se oye más impactante, ¿no?) aplicadas a artistas de diversos géneros suelen ser exageradas con fines de mercadotecnia. Lo dark y lo prohibido también venden bien. Ya hasta hay zonas muy gentrificadas en el “contracultural” tianguis del Chopo en la Ciudad de México, digo. El grupo Kiss, el fallecido Ozzi Osbourne y el mismo Marilyn Manson tienen letras que hablan de amor y casi podrían considerarse “fresas”. El gran éxito de Kiss dice: “Yo fui hecho para amarte, cariño, / tú fuiste hecha para amarme / y yo no me canso de ti, cariño, / ¿tú te cansas de mí?”

En Sandman, el cómic o novela gráfica del hoy defenestrado Neil Gaiman (y por lo mismo se relee como confesión anticipada), Lucifer renuncia por hastío al infierno, dándole la llave de ese lugar a Morfeo, el señor del sueño, para irse a vagar a algún lugar de esta Tierra. Luego de oír ofertas y amenazas de dioses de varios reinos (Odín entre ellos) y demonios, Morfeo, “hacedor de formas”, le entrega la llave a un par de ángeles, quienes la aceptan a regañadientes.

Al despedirse, dice Luzbel a Oneiros (Morfeo): «¿Por qué me culpan a mí de todas sus pequeñas fallas? […] Yo no necesito almas. ¿Y cómo puede uno ser dueño de un alma? No, ellos se pertenecen a sí mismos... pero simplemente odian tener que reconocerlo». También dice que castiga a los humanos con lo que ellos realmente desean, no lo que se le ocurre a los ‘chamucos’.

Y a propósito de esto de culpar al ángel caído de nuestros malos comportamientos y de poner en riesgo nuestras ya devaluadas almas, recordemos que San Luis Potosí fue uno de los estados promotores de la Guerra Cristera y uno de sus grandes atractivos es la Procesión del Silencio en Semana Santa. Y que sigue prófugo el padre Córdova, versión local del siniestro Marcial Maciel.

Recordemos también que hace 10 años se realizó aquí un “magno exorcismo” para que bajara el número de abortos y de crímenes violentos. El 20 de mayo de 2015, a puerta cerrada, en la Catedral Metropolitana se reunieron el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el arzobispo de San Luis Potosí, Carlos Cabrero, el exorcista español Antonio Fortea y otros exorcistas. Sandoval djo entonces: “es una oración a Dios para que aleje al Enemigo, lo aleje de estos lugares. De San Luis en primer lugar y luego de todo México”.

Quizá no deberíamos temerle tanto a un ser con pata de cabra y cuernos ídem. Bien dicen que en la naturaleza los carnívoros y los carroñeros no son astados.

Y siguen los crímenes por aquí y por allá. Y la guerra sigue en tierras santas y no tan santas.

Comparto esto de Etgar Keret, estupendo escritor israelí: «La guerra de Gaza debe terminar ya. […] En Israel, mi hogar, que hoy se esconde detrás de la inocente palabra ‘democracia’, hay una vergüenza moral imperdonable». El primer libro que leí de Keret se llama Pizzería Kamikaze, y el cuento que le da título sucede en una especie de infierno para quienes han terminado voluntariamente con su vida.

Vámonos al diablo, escribió Gorostiza. Ojalá no sea como los pobres y risibles diablos de las pastorelas.

alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

