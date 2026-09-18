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Policía y su involucíon

Por Francisco Javier Salazar Soni

Septiembre 18, 2026 03:00 a.m.
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      "No siempre hay evolución, 

      pues también hay involución".

      Arthur Schopenhauer.

      En estos tiempos patrios y patrioteros me vienen a la mente los primeros hombres convertidos en autoridad callejera, en la nueva independencia novohispana. 

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      En esa incipiente emancipación, había que poner orden en las calles y mantener el orden público y así la primera maquinaria judicial empezó a perseguir delitos. Pero como hace más de doscientos años y como al día de hoy, esa maquinaria judicial no funciona sin aquellos (Policías), que la echen a andar: cabos, gendarmes, vigilantes, guardias, guardafaroleros, oficial auxiliar de policía, guardas diurnos y nocturnos, vigilantes de alumbrado y serenos, demás sujetos investidos de autoridad, que diariamente saturaban los juzgados para "la puesta a disposición". 

      Y ante el vació transicional a la libertad, las ciudades y los pueblos se convirtieron en tierra de nadie y peligrosas, sucias, ladrones por doquier, asesinos de esquinas oscuras y callejones, putas a diestra y siniestra, vagos, padrotes, malvivientes y los llamados "mal entretenidos" (una categorización jurídica, moral y social), etc. Así, entre los llamados alcaldes de barrio, surgieron los "Agentes de Seguridad", para prevenir y castigar los delitos. 

      Todo cambio de ruta o cambio de carril intempestivamente como el proceso de independencia, genero una necesidad urgente de "hombres de ley", a unos se les pagaba poco, como hasta ahora y a otros ni eso. Pero, esos sí, tenían que ser hombres de reconocida probidad, honradez y un buen nombre conocido.  

      Los más reconocidos por su labor, fueron los "Auxiliares de Cuartel", algo así como policía de proximidad actual, pero más rectos. Conciliaban problemas, detenciones y efectuaban juicios verbales, la gente los estimaba y les llamaban "Los padres del Vecindario".

      Veinticinco años después de la consumación de la Independencia de México, se empezó a vislumbrar los primeros signos de lo que hoy se llama presuntuosamente "Fuerza de Policía", con el clásico uniforme azul con la leyenda POLICÍA en la cinta del sombrero, llevaban su sable, carabina y cananas, su misión: Mantener el orden, cuidar de la seguridad pública y auxiliar la ejecución de los mandatos de las autoridades políticas y judiciales.

      TAPANCO: Hoy, en pleno siglo XXI, la degradación de la figura policial, su labor social, su desprecio a tener sentido de pertenencia en una fuerza policial azul, no es más que el resultado de cincuenta años como mínimo del manoseo grosero e indecente de algunos políticos de las instituciones de seguridad pública. Robar, levantar, asesinar, desaparecer, torturar, es el síntoma, de la dirección de una "clase política", que utiliza a las instituciones policiales como sus escuadrones personales de inseguridad ciudadana. Hace diez años alguien dijo que haya en los Estados Unidos, la policía empleaba el método "Problem Oriented Policing" (POP), -policía orientada a la solución de problemas-...así, instituyeron acá el "Modelo Homologado de Justicia Cívica" en los municipios, y que creen estimados lectores, ni promovió la cultura de la legalidad ni se atendieron las causas que originan la conflictividad social.

      X @franciscosoni

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