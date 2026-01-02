Primero de enero

Se ha terminado un año, y al comenzar el 2026 se realizaron distintos actos tradicionales que forman parte de tradiciones festivas en México. Es así como tenemos la tradicional ingesta de las doce uvas que deben comerse al ritmo de las campanadas que marcan el inicio de un nuevo ciclo anual; la quema de juegos pirotécnicos que iluminan el cielo; el salir con maletas de la casa y dar una vuelta en la calle como augurio de la realización de viajes en el año que comienza y hasta el uso de ropa interior de determinados colores para atraer vibras positivas para el nuevo año.

Independientemente de esos rituales, la celebración del nuevo año se debe al establecimiento del calendario gregoriano instituido por el Papa Gregorio XIII en 1582.

Esta fecha en nuestro gran país marca distintos hechos de trascendencia relevante. En 1873, el presidente Lerdo de Tejada inauguró el primer ferrocarril del país que cubrió la ruta de la ciudad de México al puerto de Veracruz. Esta obra fue iniciada por Benito Juárez e inició sus operaciones antes de los seis meses de haber fallecido.

Este día también en 1994, se levantó en armas el autollamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Estado de Chiapas, y que se identificó como el EZLN. Todavía hasta la actualidad llega a tener presencia y ser mencionado aun cuando afortunadamente ya no con la presencia bélica original.

En México, el presidente Luis Echeverría en 1973 estableció la semana laboral de cinco días para los trabajadores del gobierno.

En el mundo se registran en esas fechas distintos acaeceres a los que nos podemos referir. A propósito del Continente Americano, en el año 1502 el navegante italiano Américo Vespucio descubrió la bahía de Guanabara, en donde se fundó después la ciudad de Río de Janeiro.

En 1797, la ciudad de Albany se constituyó como la capital del estado de Nueva York, en lugar de esa ciudad; en Estados Unidos también, en 1808, se prohibió la importación de esclavos, como que en 1863 se les concedió la libertad a todos los esclavos que habitaran en los Estados Confederados; en 1914 se realizó el primer vuelo de una línea aérea comercial en el estado de Florida.

Esta fecha marcó en 1959, el fin de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba y el triunfo de la revolución iniciada por Fidel Castro. Se refiere que Batista salió de la isla desde el 31 de diciembre, aun antes de la celebración del año nuevo, para dirigirse primero a la República Dominicana, y después a Portugal en donde murió.

En la República de Chile, el presidente Salvador Allende en 1971, nacionalizó la banca privada.

En Europa, en 1772 en Londres se emitieron los primeros cheques de viajero que fueron aceptados en muchas ciudades, utilizados por los turistas, como una forma segura de manejar su dinero; en 1788, en la misma ciudad apareció la primera edición del periódico Times. El químico sueco Alfredo Nobel obtiene la producción de la dinamita en forma industrial.

Para finalizar, deseo muchas felicidades en este nuevo año, para quienes han leído nuestras colaboraciones, como a los directivos de este periódico, de manera especial y significada, con nuestra admiración, al licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, como a todos los directivos de El Gran Diario de México que con esta frase describe bien la fuerza e importancia de este importante medio de comunicación. Parafraseando a Pablo Neruda, agradezcamos los años que hemos vivido, y abracemos con amor los que nos faltan por vivir.

(Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM)