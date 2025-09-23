Reiterada mentira

“Una mentira que se dice una vez sigue siendo una mentira, pero una mentira que se dice mil veces se convierte en verdad”.

Atribuido a Joseph Goebbels

No es la primera vez que lo dice por lo que o está convencida o es parte de una campaña de propaganda. Este 21 de septiembre la presidenta Sheinbaum afirmó en Cancún: “Somos, y eso le duele al conservadurismo, pero es la verdad, el país más democrático de todo el planeta, porque aquí el pueblo decide quién es el presidente o la presidenta, aquí el pueblo decidide quiénes son sus legisladores y aquí el pueblo decide quién es su poder judicial”.

El 29 de diciembre de 2024 dijo fundamentalmente lo mismo en Panotla, Tlaxcala: “Ahora se va a elegir democráticamente a juezas, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso nos hace ser, quizá, el país más democrático que haya sobre la faz de la tierra”. En la reiteración pronto desapareció el “quizá”. El 15 de marzo de 2025, en Las Margaritas, Chiapas, afirmó: “Ahora vamos a ser el país más democrático del mundo porque, por primera vez, todo el poder judicial va a ser elegido por el pueblo de México”. El pasado 19 de septiembre lo repitió en Chilpancingo, Guerrero: “Por eso somos el país más democrático del mundo, cuéstele a quien le cueste, pésele a quien le pese”. Dos días después insistió en Cancún. Es como cuando López Obrador decía y repetía que México tendría en su sexenio un sistema de salud mejor que el de Dinamarca.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mundo tiene otros datos. El Índice de Calidad de Democracia de la Universidad de Wolfsburgo encuentra que los países más democráticos del mundo son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania; a México lo ubica en lugar 90, y ya no como democracia sino como “sistema híbrido”. El Índice de Democracia de The Economist considera que los países más democráticos son Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Islandia y Suiza; México está en 84, también como régimen híbrido, no democrático. La Iniciativa Global de Estado de la Democracia de International IDEA señala que las mejores democracias son Alemania, Uruguay (¡sorpresa!), Suecia, Finlandia y Noruega; a Costa Rica la pone en sexto, pero a México en 69. La organización sueca V-DEM considera que México tuvo en 2024 un “dramático desplome antidemocrático”.

Ninguna de las mejores democracias del mundo tiene elecciones para el poder judicial. No sorprende. La mayoría de los especialistas rechaza que sea conveniente elegir a los jueces por voto popular. Sanford C. Gordon, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, escribió en febrero de 2024 para el Centro de Gobierno Efectivo de la Universidad de Chicago: “Al inyectar consideraciones políticas en la rama del gobierno para la cual la independencia y la imparcialidad son indispensables las elecciones judiciales amenazan con socavar el estado de derecho”. La oficina del relator de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados ha señalado la importancia de adoptar “procesos de nombramiento no políticos, vinculados estrictamente con la calidad y los méritos profesionales”, como dice el reporte de la OEA sobre la elección de jueces en México de 2024. En una evaluación de 2022 del nuevo sistema de elección de magistrados de Bolivia, el que inspiró a López Obrador para sus elecciones judiciales, el relator especial de la ONU Diego Sayas sentenció: “Cuanto más alejado esté el poder político de los procesos de selección y designación [de juzgadores], mejor”.

Es una mentira decir que la elección de jueces en un proceso de baja participación e inducción masiva del voto a través de “acordeones” nos ha hecho más democráticos. Puede repetirse mil veces, pero seguirá siendo una mentira.

Chocolates

La presidenta Sheinbaum ha anunciado que lanzará en Tabasco una fábrica de chocolates “del bienestar”. El gobierno sigue queriendo ser empresario, pero todos sus proyectos empresariales pierden dinero.

www.sergiosarmiento.com