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Hubo 125 choques en la 57

La GN contabiliza 28 fallecidos y 95 lesionados en la autopista; dos tramos concentran la incidencia

Por Rolando Morales

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Hubo 125 choques en la 57
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      La organización Ciudadanos Observando dio a conocer que durante 2025 se registraron 125 hechos de tránsito en el tramo potosino de la Carretera 57, una de las vías con mayor incidencia de siniestros viales en el estado.

      Guardia Nacional confirma causas y cifras de accidentes

      La información fue obtenida mediante una solicitud de transparencia con folio 342259800058226 dirigida a la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional.

      De acuerdo con la respuesta oficial, las principales causas de los percances fueron choques de frente, impactos laterales y salidas del camino. En la mayoría de los casos estuvieron involucrados automóviles particulares, unidades de carga, vehículos pesados y camiones de redilas, lo que refleja la alta afluencia de transporte que diariamente circula por esta carretera.

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      Impacto humano y puntos críticos en la Carretera 57

      Ciudadanos Observando destacó que el saldo de los siniestros resulta preocupante, ya que en los 125 incidentes contabilizados se reportaron 28 personas fallecidas y 95 lesionadas. La organización señaló que "estas cifras evidencian el elevado costo humano que representa transitar por esta ruta", considerada desde hace años como una de las más peligrosas de San Luis Potosí.

      Entre los puntos con más accidentes se encuentra el kilómetro 151+900, conocido como la "Curva del Diablo", ubicado a la altura del municipio de Santa María del Río en dirección a la capital potosina.

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