Soberanía, a veces

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"La libertad se conquista,

la soberanía se defiende,

y la patria justa y digna se construye todos los días".

Claudia Sheinbaum, 16.09.2026

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Nada más en las mañaneras, sin contar otros discursos, la presidenta Claudia Sheinbaum había pronunciado hasta el 16 de septiembre 787 veces la palabra "soberanía". En dos años es más que López Obrador en todo su sexenio, quien utilizó el término 678 veces en sus conferencias de prensa. Esto lo señaló María Amparo Casar en el programa de televisión "Tolerancia Cero" de este miércoles.

"Soberanía" es el término con el cual la presidenta quiere signar su mandato. No en balde sus candidatos a gobiernos de los estados se llaman "coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía nacional". Nada más en su discurso del 16 de septiembre Sheinbaum usó la palabra siete veces, antes de terminar con la arenga "¡Viva la soberanía!". No hay duda de que es una de sus palabras favoritas.

Este recurso a la soberanía se registra en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado al Congreso el documento "Determinación Presidencial sobre los Principales Países Productores de Drogas Ilícitas para 2027". Es un informe que por ley la Casa Blanca debe someter todos los años al Congreso de la Unión Americana. Lo hizo Trump este pasado 15 de septiembre, aunque solo divulgó el texto el 16. El informe reconoce los esfuerzos que México ha hecho en el combate contra las drogas, en especial contra el fentanilo, pero pide a nuestro país "hacer mucho más para detener el flujo de drogas letales a nuestro país". En particular, exige a las autoridades mexicanas "exponer, arrestar y perseguir a los muchos funcionarios corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles y han traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país". Es una petición que cuestiona la resistencia del gobierno mexicano a detener y extraditar a Estados Unidos a los "10 de Sinaloa", los funcionarios y políticos sinaloenses que han sido imputados en un tribunal de Nueva York por colaborar con el narco.

La presidenta Sheinbaum hizo enormes esfuerzos en sus primeros tiempos de gobierno para quedar bien con el gobierno de Trump. El gesto más importante fue la entrega a Estados Unidos, en violación de las leyes mexicanas y los tratados de extradición, de 92 reos mexicanos que se encontraban en cárceles nacionales. No le importó a la mandataria que se violara nuestra soberanía al renunciar al derecho de aplicar nuestra justicia a mexicanos detenidos en México por violaciones a las leyes mexicanas. La presidenta realizó tres entregas de estos reos entre el 27 de febrero de 2025 y el 26 de enero de 2026.

Esta actitud de colaboración de la presidenta con Washington, sin embargo, cayó por tierra el 28 de abril de 2026, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la petición de Washington de detener con propósitos de extradición al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza y a otros ocho funcionarios y políticos oficialistas de Sinaloa. Entregar reos era una cosa, pero detener y extraditar a Rocha Moya, un político muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, resultaba inaceptable.

La gran pregunta ahora es si el gobierno de Trump simplemente aceptará la negativa del gobierno de México a extraditar a los políticos sinaloenses. La idea de que solo había que aguantar para que Washington se olvidara de su petición ha resultado muy ingenua. Trump es un presidente obsesivo, pero además las imputaciones legales contra los 10 de Sinaloa ya están hechas y el Departamento de Justicia no puede simplemente olvidarlas.

Delcy

Trump ha retirado a Venezuela de la lista de países que han fracasado de forma demostrable en la lucha contra el narco. Dice que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha tomado medidas suficientes, pero la única medida ha sido aceptar todas las instrucciones del presidente de Estados Unidos.

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