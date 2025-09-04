¿Thank you Trump?

Año (2007) 8 homicidios X100 mil h., la tasa registrada más baja.

Año (2024) 25.6 homicidios X100 mil h.

INEGI

¿Qué hubiera pasado con la política de seguridad en México, con Joe Biden como presidente? Paradójicamente dos sucesos abrieron la puerta de hierro para una nueva visión de la inseguridad y la violencia mexicana: La negativa para que fuera candidato a jefe de la CDMX de Omar García Harfuch y la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

Fin a la “política de abrazos no balazos”, ¡Vamos bien y vamos a ir mejor! hoy es el signo de otros tiempos. Se fortaleció el año pasado la “Estrategia de Seguridad y Justicia”, con cuatro ejes: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de las capacidades de investigación e investigación y Coordinación entre todos los órganos de gobierno.

En once meses el gobierno federal explica que ha reducido el homicidio doloso en un 25%; Hubo reducciones significativas en algunos estados, por ejemplo, Zacatecas del 75%, Guanajuato del 60%, Estado de México del 45%, Nuevo León del 70%, Baja California del 36%, Tabasco del 48% y en Colima del 33%. En cuanto a delitos de alto impacto, la reducción nacional en 11 meses es de 20%, en robo de vehículo con violencia 31% y en feminicidio 34%. Contra el delito de extorsión se lanzó la “Estrategia Nacional contra la Extorsión” y hubo una reforma constitucional para que en todo el país este delito se persiga de oficio y la víctima pueda hacer su denuncia de manera anónima a través del 089. Sin embargo, no hubo mención a los desaparecidos ¿Por qué sería?

Pero igual Trump, ha fortalecido e intensificado la presión, con una serie de medidas altamente ofensivas en varias fases, por lo que el gobierno federal mexicano ha tenido que ser simplemente defensivo. De entrada, la expulsión y entrega a Estados Unidos de cincuenta y cinco grandes criminales ya presos en cárceles mexicanas, el decreto que formaliza una orden ejecutiva en la que se incluye a seis organizaciones criminales mexicanas como terroristas: el CDS, el CJNG, CU, CDN, CDG y CNFM. Los norteamericanos han desplegado casi diez mil soldados en la frontera con México, han señalado a varios bancos mexicanos de lavar dinero de los cárteles, ha revocado visas a algunos políticos. En agosto el presidente Trump habría ordenado al Pentagono que explorara la posibilidad de emprender acciones militares contra los cárteles. Un Dron norteamericano “modelo MQ-9B SkyGuardian”, sobrevoló Valle de Bravo, Tejupilco y algunas zonas del Estado de México.

TAPANCO: Respuesta mexicana…despliegue de 63 mil militares para la seguridad, cien mil de la Guardia Nacional, detención de 314 criminales, 10 mil armas de fuego decomisada, 2 millones de cartuchos, 69 laboratorios de metanfetaminas destruidos, 5,773 operaciones aéreas, aseguramiento de 3 aeronaves y 260 kilogramos de cocaína, 34 mil operaciones navales con 18 mil marinos desplegados, decomiso de 46 toneladas de cocaína y 43 toneladas de metanfetamina y en intercepción terrestre 55 puestos militares de seguridad en las principales carreteras.

-Inconveniente, continuaran los riesgos y amenazas a la seguridad, crimen trasnacional, lavado de dinero, ciberataques, flujos migratorios descontrolados, tráfico de drogas, robo de hidrocarburos, desaparecidos y una clase política cada vez más corrupta e infiltrada criminalmente-.

