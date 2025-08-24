logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Exigen colonos reubicar a vendedor de autopartes

Por Redacción

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Exigen colonos reubicar a vendedor de autopartes

CIUDAD VALLES.- Vendedor de autopartes usadas arriesga a los vecinos de Las Águilas con el estorbo de sus coches poniendo en peligro a los colonos.

En la salida de la calle Camilo Arriaga hacia el bulevar Universidad, ha habido varios conatos de accidentes, porque el dueño de un yonke y vendedor de autopartes coloca sus coches sobre la avenida, tapando la visibilidad a quienes tienen que incorporarse al arroyo vehicular.

Además, los coches que tiene dispuestos sobre la Camilo Arriaga impiden el tránsito de ida y vuelta para entrar a la colonia.

Los vecinos de ese lugar ya han denunciado ante el Ayuntamiento este problema, pero no ha habido ninguna respuesta y quieren que las autoridades de Tránsito les apoyen para regular el uso de la vía pública y prevenir una tragedia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se reúne Alcalde con jueces ejidales
Se reúne Alcalde con jueces ejidales

Se reúne Alcalde con jueces ejidales

SLP

Carmen Hernández

Buscan alternativas para obras

Alertan por plaga de pinacates
Alertan por plaga de pinacates

Alertan por plaga de pinacates

SLP

Jesús Vázquez

El escarabajo de color negro se cría en lugares húmedos

Isela, del desaire a lo majestuoso
Isela, del desaire a lo majestuoso

Isela, del desaire a lo majestuoso

SLP

Redacción

Un doble evento para festejar los quince años de la jovencita

Familia se duerme en un camellón
Familia se duerme en un camellón

Familia se duerme en un camellón

SLP

Carmen Hernández

Escuadrón AVE y DIF les ofrecen apoyo