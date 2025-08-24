Exigen colonos reubicar a vendedor de autopartes
CIUDAD VALLES.- Vendedor de autopartes usadas arriesga a los vecinos de Las Águilas con el estorbo de sus coches poniendo en peligro a los colonos.
En la salida de la calle Camilo Arriaga hacia el bulevar Universidad, ha habido varios conatos de accidentes, porque el dueño de un yonke y vendedor de autopartes coloca sus coches sobre la avenida, tapando la visibilidad a quienes tienen que incorporarse al arroyo vehicular.
Además, los coches que tiene dispuestos sobre la Camilo Arriaga impiden el tránsito de ida y vuelta para entrar a la colonia.
Los vecinos de ese lugar ya han denunciado ante el Ayuntamiento este problema, pero no ha habido ninguna respuesta y quieren que las autoridades de Tránsito les apoyen para regular el uso de la vía pública y prevenir una tragedia.
