Bomberos, de fiesta festejan su día

Matehuala.- Los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos llevaron a cabo un acto cívico para conmemorar el Día Nacional del Bombero, el evento se llevó a cabo en las instalaciones de esta corporación de auxilio, donde estuvieron elementos y cadetes, así como el patronato, cabe hacer mención que el día nacional del bombero es el 22 de agosto, pero cada año lo conmemoran en sábado para que más elementos puedan participar en estas actividades.

Como parte del evento se realizó un acto cívico con honores a la Bandera, en el discurso hablaron del trabajo que han realizado los bomberos a lo largo de la historia a nivel nacional, pues el 22 de agosto se celebra el día nacional del bombero por que fue cuando se fundó la primera corporación de Bomberos en el país en el puerto de Veracruz en el año de 1873, recordaron que en Matehuala se fundó hace 44 años.

Posteriormente se llevó a cabo una solmene misa de acción de gracias en el templo de San Francisco de Asís en la parroquia del Olivar de las Animas, la misa fue oficiada por el capellán de los Bomberos, el presbítero Antonio Ruiz Domínguez, quien recibió a los bomberos a la entrada de la iglesia y les echó agua bendita.

Dentro de la eucaristía el padre pidió para que Dios siga protegiendo a los Bomberos, así mismo se hizo una oración por los bomberos que ya han fallecido, y finalmente la oración del bombero.

