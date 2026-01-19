Un Davos complicado

“Nos encontramos en un punto de la historia lleno de promesa y peligro. O el mundo avanza hacia

la unidad y prosperidad compartida. o nos dividiremos”.

Franklin D. Roosevelt, 1945

Camino al Foro Económico Mundial de Davos me entero de los avisos preventivos (NOTAM) del 16 de enero de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos en que pide a la aviación civil de su país “ejercer precaución” cuando vuele en determinadas áreas de la zona marítima de México y otros países, así como en la región oceánica de Mazatlán y en una porción no asignada del Pacífico oriental. Esta advertencia se debe a “actividad militar en curso” y a “interferencia en el Sistema Global de Navegación por Satélite” (GNSS). “Hay riesgos potenciales para naves en todas las altitudes, incluyendo los sobrevuelos y las fases de arribo y salida del vuelo”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México responde con un documento que señala que esto “no constituye una prohibición, sino una medida de precaución. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”. No aclara que estos avisos por “actividades militares” son altamente inusitados y que recuerdan los que emitió Estados Unidos en el Caribe antes de los ataques con misiles a embarcaciones y a la intervención en Venezuela del 3 de enero. La SICT añade que su comunicado “fue avalado y consultado con la FAA”.

En Europa, la gran preocupación viene de la campaña de Estados Unidos para apropiarse de Groenlandia, un territorio semiautónomo de Dinamarca de 2.2 millones de kilómetros cuadrados y población de apenas 56 mil personas. Dinamarca es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), impulsada por Estados Unidos en 1949 para defender a sus integrantes de posibles agresiones de la Unión Soviética, pero que hoy enfrenta una amenaza de propia Unión Americana. Por lo pronto, Washington ha ordenado aranceles punitivos de 10 por ciento a los principales países de Europa que se oponen a la anexión de Groenlandia, los cuales se elevarán a 25 por ciento si no la aceptan.

En este complejo escenario da inicio hoy en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial, la principal cumbre privada del planeta. Se espera la asistencia de 65 jefes de estado y de gobierno, y de cerca de 850 de los principales directores y presidentes de empresas en el mundo. En total serán unos 3 mil participantes de 130 países. El presidente de Estados Unidos Donald Trump hablará en una sesión plenaria. El foro se lleva a cabo bajo el título “Un espíritu de diálogo”, en un momento en que el diálogo parece estar desfalleciendo en el mundo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no asistirá. Solo Alicia Bárcena, la secretaria del ambiente, y Altagracia Gómez Sierra, asesora de la Presidencia, representarán al gobierno mexicano. Sí estarán el canciller de Alemania, Friedrich Merz, el primer ministro de Canadá, Marc Carney, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y muchos más. Al secretario general António Guterres le tocará defender la ONU en un momento en que Trump está retirando a Estados Unidos de muchas de sus instituciones. El mayor reto será para Mark Rutte, el secretario general de la OTAN.

Nos encontramos ante un momento muy delicado de la historia que hace prever un Davos intenso y quizá conflictivo. Puede ser un preludio al fin de la era de paz y prosperidad compartida que Estados Unidos construyó a partir de 1945 sobre el libre comercio, la estabilidad de las fronteras nacionales y la democracia.

Inaceptable

El Departamento de Estado afirma que el secretario Marco Rubio le ha hecho saber al canciller mexicano que “el proceso incremental frente a los retos de seguridad en la frontera es inaceptable”. Es una amenaza.

www.sergiosarmiento.com