FGR citará a 50 personas por operativo con agentes de la CIA

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación de los elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que participaron en el operativo para destruir un narcolaboratorio en Chihuahua, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, informó que están citando a declarar a cerca de 50 personas.

El 18 de abril de este año murieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Méndez, luego de destruir un narcolaboratorio en la Sierra del Pinal en Chihuahua.

Los elementos estatales junto con los agentes de la CIA sufrieron un accidente cuando el vehículo perdió el control al circular en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez.

En un videomensaje, Lara López dijo que, como parte de los trabajos realizados por la FGR, han logrado avanzar con la indagatoria, por lo que cerca de 50 personas que participaron en el operativo efectuado en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, están siendo citadas a efecto de ser entrevistadas en los próximos días.

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"Asimismo, se han realizado requerimientos de ley, dirigidos a diversas autoridades, para verificar la existencia y, en su caso, el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, el conocimiento de esta circunstancia por parte de las autoridades del gobierno de Chihuahua y las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo.

"De igual manera, se recopilarán los actos de investigación que permitan obtener datos de prueba que sean idóneos y pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades de las acciones realizadas en esa entidad, toda vez que la única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la FGR", aseveró el también vocero de la dependencia.

Subrayó que la FGR investigará de manera exhaustiva lo ocurrido con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable ante la presencia de personas extranjeras, al considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional.

"Informaremos a la opinión pública sobre los avances y resultados de esta investigación, conforme la ley y el debido proceso lo permitan", externó el funcionario federal.

Agregó que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), realiza las diligencias de investigación derivado de la noticia que se dio a conocer por el ahora exfiscal general de Justicia en esa entidad, César Jáuregui Moreno, durante una conferencia de prensa el 19 de abril.

"Esta noticia derivó del fallecimiento de cuatro personas, dos de las cuales fueron identificadas como agentes extranjeros que realizaban funciones en territorio nacional en el marco de una investigación de la fiscalía de Chihuahua, relacionada con el hallazgo de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas", consideró Lara López.

El 28 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que sostuvo una reunión con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien le manifestó que desconocía que integrantes de la CIA estuvieran llevando alguna operación en la entidad.

"A mí me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando a cabo alguna operación con agentes norteamericanos en campo", aseveró el secretario en esa ocasión.

En su intervención del 28 de abril, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, indicó que los integrantes del Ejército que participaron en el desmantelamiento del laboratorio no se percataron de la presencia de los agentes.

"El personal militar no detectó la presencia de dos [agentes] entre cincuenta y tantos", enfatizó Trevilla Trejo.

Explicó que los elementos brindan seguridad periférica, mientras que las autoridades de la fiscalía llevan a cabo sus indagatorias.

El pasado miércoles, por este caso, renunció el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que pese a la dimisión, la Fiscalía General de la República (FGR) seguirá investigando la participación de los agentes de la CIA que fallecieron tras un operativo contra narcolaboratorios.

La Titular del Ejecutivo federal enfatizó que no se detendrá la investigación por la salida de Jáuregui, además de que el proceso ya se encuentra en manos de la FGR, que tendrá "la última palabra".

Dato

* La FGR, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), realiza las diligencias de investigación, informó Lara López.