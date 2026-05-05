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Detienen a dos hombres por presunta violencia familiar

Los presuntos agresores fueron puestos a disposición de la fiscalía especializada

Por Pulso Online

Mayo 05, 2026 09:09 a.m.
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Detienen a dos hombres por presunta violencia familiar

Dos mujeres pidieron auxilio a la Policía Municipal de San Luis Potosí tras ser víctimas de presuntas agresiones en hechos distintos ocurridos en las colonias María Cecilia e Industrial San Luis.

En el primer caso, una mujer solicitó apoyo en la colonia María Cecilia para denunciar a su hijo, de 33 años, a quien señaló por agresiones verbales y físicas en contra de ella y de una de sus hijas.

El segundo reporte se recibió a través del 911, en la colonia Industrial San Luis, donde una mujer acusó a su esposo, de 36 años, de haberla agredido físicamente.

Los dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, que determinará su situación legal.

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