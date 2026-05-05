Detienen a dos mujeres por presunto robo en Soledad
El hecho ocurrió en la colonia España, informó la Guardia Civil Municipal de Soledad
Dos mujeres fueron detenidas por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez por su presunta participación en un robo registrado en la colonia España.
De acuerdo con la corporación municipal, las mujeres fueron aseguradas tras el hecho y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y definir su situación jurídica conforme al debido proceso.
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