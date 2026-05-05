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Atacan a agentes de investigación en Celaya; un civil murió

La Fiscalía de Guanajuato informó que los elementos realizaban diligencias ministeriales en San José de Guanajuato

Por Pulso Online

Mayo 05, 2026 08:44 a.m.
A
Atacan a agentes de investigación en Celaya; un civil murió

CELAYA, Gto.- Un agente de Investigación Criminal del Estado fue herido y un civil murió en un enfrentamiento a balazos en la comunidad San José de Guanajuato, colindante con la comunidad Santa Rosa de Lima, en la zona limítrofe de los municipios de Celaya y Villagrán.

Alrededor de las 5:00 de la tarde de este lunes 4 de mayo de 2026, dos agentes circulaban por la calle José María Morelos a bordo de un auto Nissan, cuando fueron atacados a tiros.

La Fiscalía General del Estado señaló que los elementos investigadores fueron agredidos cuando realizaban diligencias ministeriales, y al repeler el ataque un civil fue abatido.

Un activo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) resultó con lesiones, por lo que recibe atención médica; su estado de salud se mantiene en reserva.

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Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, Fuerzas del Estado y policías locales realizaron un despliegue masivo en San José de Guanajuato, Celaya, colindante con el poblado de Santa Rosa de Lima, cuna del Cártel con el mismo nombre.

Hasta anoche las corporaciones federales y policiales continuaban la operatividad en carreteras y caminos vecinales en busca de los agresores.

La fiscalía no reveló el nombre de la persona fallecida en la balacera.

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