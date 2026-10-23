¿Pemex rescatado?

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"Poner a refinar a Pemex es igual que quemar dinero en la hoguera".

Rosanety Barrios

En el ánimo siempre triunfalista de las mañaneras el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, afirmó este 21 de octubre: "Pemex está fortaleciendo su capacidad para generar energía, producir más valor dentro del país, mejorar su situación financiera y seguir apoyando a las comunidades".

La empresa, continuó, mantiene "una producción estable [de crudo y condensados] cercana a la meta de 1.8 millones de barriles diarios. La producción de gas natural aumentó 7.5 por ciento respecto a 2024 y supera los 4,900 millones de pies cúbicos diarios. Actualmente, refinamos 81 por ciento más petróleo que en 2018, al pasar de alrededor de 612 mil barriles por día a más de un millón 100 mil barriles diarios. En 20018, de cada 100 litros vendidos, solo 24 eran producidos por sus propias refinerías. Hoy, son 87 de cada 100. En menos de dos años Pemex redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares".

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El director no mencionó una sola vez el concepto fundamental de cualquier informe de resultados de una empresa: "ganancias". Quizá podríamos suponer que los avances que presume habrían elevado las ganancias de la empresa para hacer los pagos que redujeron la deuda, pero no es así.

Empecemos por la deuda. Sí ha habido una disminución, pero no la logró Pemex con sus ganancias. En el segundo trimestre de 2026 la empresa registraba una deuda financiera, sin contar proveedores, de 77,500 millones de dólares, contra 97,600 millones al cierre de 2024. Pero las pobres ganancias de la empresa no pagaron esta disminución. Nada más en 2025 el gobierno entregó aportaciones de capital a Pemex por 396,200 millones de pesos, unos 22 mil millones de dólares. En el primer semestre de 2026 estas aportaciones fueron de 177 mil millones de pesos, unos 9,800 millones de dólares. El gobierno ha entregado a Pemex en año y medio más de 31 mil millones de dólares de aportaciones al capital, pero la empresa solo ha reducido su deuda en 20 mil millones.

En un año en que las petroleras han ganado carretadas de dinero por los altos precios del crudo, Pemex ha obtenido una bicoca. En el segundo trimestre de 2026 su utilidad integral fue de solo 1,802 millones de pesos, unos 100 millones de dólares, 91 por ciento menos que los 21,270 millones de pesos del segundo trimestre de 2025. La utilidad fue 0.3 por ciento de los 510,443 millones de pesos de ingresos totales. Para comparar, en 2025, la brasileña Petrobras tuvo una utilidad neta de 19,634 millones de dólares, 22 por ciento de los 89,195 millones de dólares en ventas.

Refinar más no significa generar más utilidades para la empresa o sus accionistas, que somos los mexicanos. Nada más en 2024, ya con Dos Bocas en operación, Pemex TRI (Transformación Industrial) tuvo una pérdida neta de 583,194 millones de pesos, 10 veces más que los 57,037 millones de 2018. La verdad es que la refinación siempre ha perdido en Pemex, mientras que las ganancias se generan en la exportación de crudo. En ningún año de 2011 a 2024 Pemex TRI tuvo utilidades. En 2024 Pemex TRI perdió 41.94 dólares por barril procesado (Francisco Barnés de Castro, "Sistema Nacional de Refinación"). En una situación así, aumentar la producción profundiza las pérdidas.

La presidenta Sheinbaum ha afirmado en repetidas ocasiones que los gobiernos de la 4T han rescatado a Pemex. La información oficial, sin embargo, tiene otros datos. El gobierno le está inyectando dinero a Pemex, pero no lo está rescatando de sus problemas.

Sheffield

El senador morenista Ricardo Sheffield votó contra la iniciativa que permitirá a Hacienda prohibir el efectivo en los mercados que quiera. Argumentó que sería mejor darle esta facultad a un organismo colegiado autónomo como el Banco de México, pero la aplanadora morenista aprobó la ley sin cambiar una coma. No tuvieron siquiera tiempo de leerla, me dijo Sheffield en una entrevista de radio.

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