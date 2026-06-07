Yo opino...

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Hoy es el muy mexicano Día de la Libertad de Expresión (en su tiempo llamado de la Libertad de Prensa), y el panorama no es muy claro. Hay demasiada niebla, digamos que como la nieve artificial que se pone en las discos y los escenarios de artistas y grupos musicales. Tantos videos y notas en la red confunden hasta al más informado.

El 7 de junio fue la fecha acordada en 1951 por los directores de los medios, en su mayoría impresos, con el presidente Miguel Alemán Valdés. Un desayuno casual, de lisonjas mutuas, se transformó en cita anual, con los premios agregados al programa en 1976 por el presidente Luis Echeverría Álvarez. Desde 1993, por proclamación de la Unesco, se conmemora el Día de la Libertad de Prensa cada 2 de mayo.

Según la preceptiva periodística hay géneros informativos y de opinión. Quien escribe en medios informativos, se supone, busca una información actual, oportuna, objetiva y veraz y los comunica mediante notas informativas, entrevistas, reportajes y crónicas. Los géneros de opinión son el artículo y la columna, en su caso el editorial (la opinión del medio), aunque hoy en muchos casos no se sabe si como lectores asistimos a una opinión (propia o de quien ´patrocina´), la transcripción de un boletín (por flojera o porque fue pagado) o a una información verificada.

Y con la IA resulta más difícil, a veces tedioso, ver de dónde viene la imagen, el video o la disque información. Urge regularla, sí, ¿pero quién dice cómo? La portada de la otrora excelente revista Proceso con una imagen de IA de unos supuestos narcos izando la bandera en el zócalo capitalino es un oprobio. Hay medios sí, de políticos o sus seguidores, pero hay colegas que buscan informar sin tomar partido o sin mostrar sus filias y fobias, como un servicio público.

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Los videos de agresiones a personal del Instituto Mexicano del Seguro Social han tenido respuestas de entusiastas por el desquite, por la supuesta respuesta a malos tratos y mal servicio. Mucho morbo, también, en cada video de peleas, en cada aviso de crímenes donde comentan muchos que por algo habrá sido o que en algo andaban. Triste ver que se celebra algo así. Hay profesionales de la salud que mínimo sí deberían ser despedidos o hasta estar en la cárcel, pero no creo que desquitarse con recepcionistas o enfermeras sea lo mejor. Hay personal que trabaja con lo poco que tiene y hasta pone de su bolsa. Me consta.

El Mundial empieza este jueves y a reserva de nuestros buenos deseos de que la Selección Mexicana ahora sí llegue al quinto partido, lo que resulta periodístico es que la FIFA va a estar al pendiente de que no haya mucha piratería, que varios equipos de otros países se han negado a practicar en las canchas asignadas porque no están bien cuidadas y que los boletos para cualquier partido están fuera del alcance de la mayoría.

El periodismo también busca fuentes en la historia. Nada como una visita a la hemeroteca, más allá de guglear algo. Vi una lona en la parroquia de por donde vivo que están conmemorando los 100 años del inicio de la "Gesta Cristera", o sea de la Guerra Cristera o Cristiada. Hubo misa y viacrucis cristeros y se habló de dos personajes potosinos: Fiacro Sánchez y el sacerdote Antonio B. Méndez Padrón. El primero encabezó la toma de la población de Rayón mientras el sacerdote, originario de San Ciro de Acosta y párroco de Armadillo, es considerado mártir, luego de dar misas en una cueva y ser fusilado en el panteón del Saucito.

Quizá les faltó hablar de otro potosino, el dibujante matehualense José León Toral, quien en 1928 asesinó al general Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla, con el apoyo de la polémica Madre Conchita. A Toral también le gustaba el futbol, y así le escribió a Roberto Pro, exiliado en Cuba:

«Otra cosa que sentí mucho más (en serio) fue que no hayas hecho, o mejor dicho no hayas sido llamado a la acción que consumaron tus hermanos: uno centró, el otro remató; tú (en esta ocasión goal-keeper) imposible que marcaras también tu gol. Pero ¿cuántas veces un portero es el héroe del partido? Ya paraste mucho, te falta todavía más; sólo Dios sabe si te cambiarán de delantero».

Por lo pronto les recomiendo Enseñanzas del futbol, de Tomás J. Calvillo Unna. Lean también la novela Pensativa, Jesús Goytortúa Santos, nacido en San Martín Chalchicuautla, SLP, disponible en la colección Sepan Cuántos de la editorial Porrúa, trata de las postrimerías de la Guerra Cristera en un pueblito olvidado. Hay amor y acción.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com