Clausuran "La Bamba" y "Los Volcanes" tras balacera

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Luego de que al exterior de "La Bamba" fuera baleada una pareja en la madrugada, más tarde se observó la clausura del antro, además de un restaurante aledaño.

De acuerdo con los datos recabados, fueron las Direcciones de Protección Civil y de Comercio, quienes realizaron el cierre de los establecimientos.

Por la mañana, la fiscal estatal, María Manuela Jarcia Cásares, señaló que los hechos se registraron al exterior de la Bamba, en la calle Pascual M. Hernández.

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Precisó que las víctimas salieron de cenar de un restaurante hoy por la madrugada, cuando de forma intempestiva pasaron por "La Bamba" y en ese momento los criminales los agredieron a balazos.