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A punta de pistola, sujeto amenazaba a su expareja

Por Redacción

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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A punta de pistola, sujeto amenazaba a su expareja
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      En respuesta a distintos reportes que presentaban situaciones de riesgo para dos mujeres, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres presuntamente involucrados en el delito de violencia familiar.

      La primer intervención se dio en la colonia Fracción Rivera, derivado de un reporte por violencia y amenazas con un arma de fuego, al cual oficiales municipales intervinieron para salvaguardar la integridad de la reportante, quien presuntamente sufrió agresiones por parte de su expareja, identificado como David "N", de 27 años, quien en su aseguramiento se le encontró en posesión de un revólver calibre .357 abastecido con tres cartuchos útiles.

      De igual manera, se atendió una denuncia por agresiones físicas y verbales ocurridas en un domicilio familiar en la colonia Hogares Obreros, donde policías municipales se entrevistaron con una mujer que señaló como su agresor a su pareja identificada como Felipe "N", de 27 años. Asegurando temer por su seguridad y la de su familia, expresó su deseo de proceder legalmente.

      Ambos sujetos, fueron informados que quedarían en calidad de detenidos por el probable delito de violencia familiar y portación de arma de fuego y violencia familiar, respectivamente; para posteriormente quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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