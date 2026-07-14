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Seguridad

Cae falso gestor de permisos para bebidas alcohólicas

La captura se realizó en la colonia Ferrocarrilera tras operativo de la Policía de Investigación

Por Redacción

Julio 14, 2026 03:50 p.m.
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Cae falso gestor de permisos para bebidas alcohólicas
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE), como resultado de labores de investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en la ciudad capital en contra de Guillermo "N", por su probable participación en el delito de fraude.

      El mandamiento judicial derivó de una denuncia presentada ante la institución, en la que la víctima refirió que el ahora imputado le prometió tramitar una licencia de funcionamiento para la comercialización de bebidas alcohólicas; sin embargo, el trámite nunca se concretó y la licencia no fue entregada, tampoco se realizó la devolución del dinero recibido para dicho propósito.

      Por ello, agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y obtuvieron la orden de aprehensión. Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) implementaron un operativo de búsqueda y vigilancia que permitió la localización y captura de Guillermo "N", en la colonia Ferrocarrilera de la capital potosina.

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      El detenido fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, a fin de garantizar su presencia en la audiencia inicial, en la que la Fiscalía formulará la imputación correspondiente.

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.


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