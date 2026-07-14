Aparatoso accidente en Tanlajás deja un lesionado
El conductor perdió el control y la camioneta cayó a un barranco
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TANLAJÁS.- Una familia que vive en la localidad de San Nicolás sufrió un aparatoso accidente en la carretera Agua Hedionda-Tanlajás, donde un hombre resultó lesionado tras ser atropellado.
La tarde de este lunes, Moisés Melquiades Hernández Cruz conducía una camioneta Ford Ranger blanca y viajaba acompañado de su esposa y sus dos hijos, de 2 años y 8 meses de edad.
Al pasar por la localidad de El Chuche perdió el control de la unidad y se salió de la cinta asfáltica, atropellando a Santos Nicolás Martínez Ana, quien caminaba por la orilla de la carretera.
Posteriormente, la pick up cayó a un barranco de unos veinte metros, pero la densa vegetación evitó que llegara hasta el fondo y con ello una tragedia.
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La familia solo sufrió golpes leves y no fue necesario su traslado a un hospital. En tanto, el peatón resultó con lesiones en un brazo, por lo que personal del DIF Municipal se encargó de trasladarlo a un centro médico.
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