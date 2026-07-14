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Carambola cerca de Villa Magna deja dos heridos leves

Paramédicos valoraron a una mujer y un menor tras el choque

Por Redacción

Julio 14, 2026 01:54 p.m.
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Carambola cerca de Villa Magna deja dos heridos leves
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      Una carambola se registró carambola esta tarde de martes en carriles centrales del Circuito Potosí en la colonia Villa Magna.

      El reporte fue las 13:00 horas de hoy, donde se vieron involucrados una camioneta Nissan, un automóvil Toyota y otro sedán.

      Uno de ellos fue proyectado contra un poste metálico de alumbrado público a la altura de la calle Julio César. 

      Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron a una mujer y a un menor que sólo resultaron con golpes leves.

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      Elemento de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del suceso. 

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