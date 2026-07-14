Carambola cerca de Villa Magna deja dos heridos leves
Paramédicos valoraron a una mujer y un menor tras el choque
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Una carambola se registró carambola esta tarde de martes en carriles centrales del Circuito Potosí en la colonia Villa Magna.
El reporte fue las 13:00 horas de hoy, donde se vieron involucrados una camioneta Nissan, un automóvil Toyota y otro sedán.
Uno de ellos fue proyectado contra un poste metálico de alumbrado público a la altura de la calle Julio César.
Al sitio arribaron paramédicos quienes valoraron a una mujer y a un menor que sólo resultaron con golpes leves.
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Elemento de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del suceso.
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