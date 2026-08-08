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Abandonan motocicleta con reporte de robo

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Abandonan motocicleta con reporte de robo
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      Desarrollado por SACS IA

      En presencia para prevenir la comisión de delitos, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad lograron detectar y recuperar una motocicleta con reporte de robo vigente en la colonia La Lomita.

      La acción derivó de un reporte ciudadano, por la presencia de una motocicleta color negro, sin placas de circulación y aparentemente abandonada en la vía pública. Los oficiales que acudieron al lugar, revisaron su estatus legal en Plataforma México, obteniendo que la unidad contaba con reporte de robo vigente sin violencia, desde el 22 de julio de 2026, por lo que se procedió a su aseguramiento y traslado para quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

      Ahora se espera que se avise al propietario de la motocicleta a fin de que acuda ante el Ministerio Público a fin de que le sea devuelta una vez cumplidos los requisitos legales. 

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