Cierran tres horas la carretera 80 tras volcadura de tráiler
El conductor resultó con golpes leves y no requirió atención médica
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La volcadura de un tráiler este viernes en la carretera Guadalajara dejó cuantiosos daños y a su chofer con golpes. El incidente se suscitó a las 08:30 de la mañana.
El conductor del tráiler cargado de chatarra se dirigía a la zona industrial de esta capital, y circulaba sobre la carretera Guadalajara, pero al llegar al kilometro 27, sale de una curva y la carga se le ladea hacia su derecha para terminar volcado.
El guiador salió de la unidad con golpes leves que no ameritaron su atención médica.
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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área, cerrando el paso vehicular por tres horas para maniobrar y retirar el tráiler.
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El accidente ocurrió cerca del ramal que conecta la carretera 57 con el Periférico Oriente en San Luis Potosí.
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