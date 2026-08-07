Cierran tres horas la carretera 80 tras volcadura de tráiler

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La volcadura de un tráiler este viernes en la carretera Guadalajara dejó cuantiosos daños y a su chofer con golpes. El incidente se suscitó a las 08:30 de la mañana.

El conductor del tráiler cargado de chatarra se dirigía a la zona industrial de esta capital, y circulaba sobre la carretera Guadalajara, pero al llegar al kilometro 27, sale de una curva y la carga se le ladea hacia su derecha para terminar volcado.

El guiador salió de la unidad con golpes leves que no ameritaron su atención médica.

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Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el área, cerrando el paso vehicular por tres horas para maniobrar y retirar el tráiler.