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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital abrió una investigación interna para identificar una patrulla municipal grabada frente a un domicilio de la calle Grito de Dolores, en la colonia Santa Fe, y determinar por qué sus elementos estuvieron en ese lugar.

En el video difundido en redes sociales se observa a un hombre aproximarse a la ventanilla del conductor y permanecer algunos segundos junto a la unidad. Posteriormente, la patrulla se retira.

La grabación no permite saber qué ocurrió durante el contacto, si existió algún intercambio ni cuál fue el motivo de la presencia de los policías.

Habitantes de la zona afirmaron que la unidad acudió al mismo punto en distintos horarios. También señalaron el inmueble como un lugar donde presuntamente se distribuían sustancias ilícitas. Ninguna de esas versiones ha sido confirmada por una autoridad.

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Ante la publicación del material, el titular de la SSPC municipal, Juan Antonio Villa Gutiérrez, ordenó al C4 analizar las grabaciones de videovigilancia y los registros GPS de las unidades que pudieron circular por el sector.

#SLP | Investigan a policías grabados en supuesto punto de venta de drogas

- La SSPC capitalina revisará cámaras y registros GPS para identificar a la patrulla captada en la Santa Fe...https://t.co/53q4nAEgoA pic.twitter.com/KNazvSVllw — Pulso Online (@pulso_mx) August 7, 2026

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La revisión pretende identificar la patrulla y establecer la fecha, la hora y las circunstancias en las que fue captado el video. La dependencia no informó cuánto tiempo tomará la investigación.

La SSPC rechazó los señalamientos que pretenden relacionar a sus elementos con actividades delictivas. Sostuvo que la grabación es ambigua y que, por sí misma, no muestra una conducta que permita concluir que los policías actuaron fuera del marco legal.

La corporación también señaló que el medio que difundió originalmente el caso no solicitó una postura oficial antes de publicar la información. Añadió que dará a conocer los resultados de su investigación interna cuando concluya.

Dos detenidos con droga en la misma calle

El pasado 2 de agosto, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos personas en el cruce de la calle Grito de Dolores y la Segunda Privada de Grito de Dolores, cerca del inmueble mostrado en la grabación.

El parte policial identifica a los detenidos como Patricio N, de 24 años, y Teresa N, de 43, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por presunta posesión de droga.

La Guardia Civil reportó el aseguramiento de 90 bolsas con aproximadamente 503 gramos de hierba con características de marihuana y 35 envoltorios con alrededor de 39 gramos de una sustancia con características de cristal.

El informe policial relaciona a ambas personas con un grupo delictivo.

Una de las personas detenidas tendría características físicas similares a las del hombre que aparece junto a la patrulla. Sin embargo, no existe una confirmación oficial de que se trate del mismo individuo.

Tampoco se ha establecido públicamente una relación entre la presencia de la unidad municipal y la detención realizada por la Guardia Civil.