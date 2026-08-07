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Seguridad

Mujer agrede con cuchillo a novia de su expareja; fue detenida

La víctima recibió atención médica por heridas leves que no ponen en riesgo su vida

Por Huasteca Hoy

Agosto 07, 2026 01:46 p.m.
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Mujer agrede con cuchillo a novia de su expareja; fue detenida
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      Ciudad Valles.- "Pocos hue... y poco pi... porque no te funciona", le gritó una mujer a su expareja mientras lo amenazaba con un cuchillo en mano, al interior de un domicilio en el fraccionamiento Las Huastecas.

      La escena ocurrió la noche del jueves, en un domicilio de la calle Aguililla, en el fraccionamiento en mención, donde fue grabada en video y circuló en redes sociales.

      Primero se observa a la mujer, furiosa, reclamándole a una joven que no se alcanza a ver porque está detrás de un muro. El hombre estaba a la defensiva, usando una silla como escudo, y la mujer voltea para arremeter verbalmente contra él; incluso golpea la silla con el arma.

      Vecinos del sector reportaron la situación al Sistema de Emergencias 911, y al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes detuvieron a la presunta agresora, identificada como Julia "N", expareja del hombre.

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      La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado por las lesiones que presuntamente le provocó a Damayanti "N", de 20 años, actual pareja del hombre.

      Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron a la joven, quien tenía una herida que no ponía en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

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