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Seguridad

Abejas causan temor a habitantes de Pozos

Instalaron panal cerca de una casa con el riesgo de picar a las personas

Por Redacción

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Abejas causan temor a habitantes de Pozos
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      Ahora, socorristas de la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos retiraron un panal de abejas que causaba temor entre habitantes del fraccionamiento D´Rada, y que ya se habían instalado en una palmera del lugar.

      Fue la noche del lunes, que a los cuerpos de emergencia se pidió ayuda debido a la presencia de un panal de abejas en una palmera del fraccionamiento referido, ubicado cerca del Camino a Santa Rita en el municipio de Villa de Pozos.

      Socorristas de Protección Civil Municipal acudió al fraccionamiento y se percataron que el panal se encontraba en lo alto de una palmera junto a una vivienda, lo que agravaba más el riesgo de que las abejas picaran a los habitantes.

      Con los protocolos respectivos los brigadistas procedieron al retiro del panal tratando de dañar lo menos posible a las abejas, para ser llevado a otro lugar donde se pudieran instalar sin riesgo de peligro para las personas.

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      De acuerdo a Protección Civil, las maniobras se realizaron en horario nocturno, ya que durante ese periodo las abejas presentan menor actividad, lo que permite efectuar el procedimiento con mayor seguridad para la población y el personal operativo.

      La corporación de auxilio exhorta a la ciudadanía a no manipular panales de abejas y reportarlos oportunamente a las autoridades correspondientes.

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