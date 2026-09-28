Abren proceso penal contra presunto violador
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La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de Saturnino "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación específica doblemente agravada, dentro de dos causas penales derivadas de hechos investigados en el municipio de Axtla de Terrazas.
Agentes Fiscales de la Delegación Sexta integraron las carpetas de investigación correspondientes, iniciadas por denuncias relacionadas con conductas presuntamente cometidas en agravio de una persona en etapa de niñez y otra en adolescencia, ambas de identidad reservada.
En audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, la representación social formuló la imputación, expuso datos de prueba para sustentar la probable participación del imputado y solicitó su vinculación a proceso, así como la imposición de prisión preventiva oficiosa.
Tras analizar los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado por hechos que la ley señala como violación específica doblemente agravada. Además, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses de investigación complementaria.
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