FGE reporta aumento de abuso sexual en San Luis Potosí

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Mientras en los últimos tres meses ha disminuido de forma sustancial el acoso sexual en el

estado de San Luis Potosí, el abuso sexual incrementó en la misma relación, según cifras de

la Fiscalía General del Estado (FGE).

En mayo pasado el Ministerio Público inició 44 carpetas de investigación por acoso sexual,

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en tanto 63 por abuso sexual, de acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública (SESNSP).

El acoso sexual registró una disminución en los meses posteriores, pues en junio pasado el

registro se estableció en 22 denuncias, al mes siguiente llegó a 26 y en agosto pasado

regresó a 22 querellas. Es decir, un decremento del 50 por ciento de mayo respecto a

agosto.

A su vez, el abuso sexual reportó una incidencia a la inversa, dado que, en junio acumuló

68 denuncias, le siguió julio con 72 carpetas de investigación y el pico se suscitó el mes

pasado, con 74 causas penales.

El incremento de 11 investigaciones penales más al comparar mayo con agosto equivalió a

un alza del 17 por ciento

Otros delitos sexuales como hostigamiento sexual y violación simple promediaron números

similares en los cortes mensuales. No se presentaron denuncias por violación equiparada,

incesto o violación a la intimidad sexual.

Hace unas semanas. J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno, informó

que el Poder Ejecutivo trabajará con el Congreso del Estado, a fin de retomar la iniciativa

que sanciona la comisión de la violación con castración química.

LP).