FGE reporta aumento de abuso sexual en San Luis Potosí
En los últimos tres meses, las denuncias por abuso sexual aumentaron un 17% en San Luis Potosí, según la FGE.
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Mientras en los últimos tres meses ha disminuido de forma sustancial el acoso sexual en el
estado de San Luis Potosí, el abuso sexual incrementó en la misma relación, según cifras de
la Fiscalía General del Estado (FGE).
En mayo pasado el Ministerio Público inició 44 carpetas de investigación por acoso sexual,
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en tanto 63 por abuso sexual, de acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública (SESNSP).
El acoso sexual registró una disminución en los meses posteriores, pues en junio pasado el
registro se estableció en 22 denuncias, al mes siguiente llegó a 26 y en agosto pasado
regresó a 22 querellas. Es decir, un decremento del 50 por ciento de mayo respecto a
agosto.
A su vez, el abuso sexual reportó una incidencia a la inversa, dado que, en junio acumuló
68 denuncias, le siguió julio con 72 carpetas de investigación y el pico se suscitó el mes
pasado, con 74 causas penales.
El incremento de 11 investigaciones penales más al comparar mayo con agosto equivalió a
un alza del 17 por ciento
Otros delitos sexuales como hostigamiento sexual y violación simple promediaron números
similares en los cortes mensuales. No se presentaron denuncias por violación equiparada,
incesto o violación a la intimidad sexual.
Hace unas semanas. J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno, informó
que el Poder Ejecutivo trabajará con el Congreso del Estado, a fin de retomar la iniciativa
que sanciona la comisión de la violación con castración química.
LP).
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Rubén Pacheco
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