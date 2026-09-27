logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Fotogalería

Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a supuesto asaltante de tiendas

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a supuesto asaltante de tiendas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Guardia Civil Estatal confirmó la detención de un presunto asaltante de tiendas de conveniencia del sur de la capital.

      Esto, según informó la corporación, como resultado de las acciones de inteligencia y análisis. Y es que desde el pasado 12 de septiembre fue detenido un hombre señalado como probable responsable de una serie de robos con violencia.

      La intervención se llevó a cabo entre las calles de Héroes Potosinos, Los Vargas y Juan Zarco, en el Barrio de San Juan de Guadalupe, donde agentes estatales ubicaron y detuvieron a José "N", de 28 años a quien le fueron localizadas entre sus pertenencias dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como "cristal". De acuerdo con la información obtenida mediante los trabajos de inteligencia, el detenido estaría relacionado con una serie de robos con violencia registrados en establecimientos comerciales de la zona sur de la capital, además de contar con múltiples antecedentes registrales.

      La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      VIDEO | Vuelca camioneta en Circuito Potosí; hay un lesionado
      VIDEO | Vuelca camioneta en Circuito Potosí; hay un lesionado

      VIDEO | Vuelca camioneta en Circuito Potosí; hay un lesionado

      SLP

      Redacción

      Una persona sufrió lesiones leves tras la volcadura de una Dodge Ram,

      Muere hombre baleado tras llegar a su casa a pedir ayuda
      Muere hombre baleado tras llegar a su casa a pedir ayuda

      Muere hombre baleado tras llegar a su casa a pedir ayuda

      SLP

      Redacción

      Un hombre murió la tarde de este sábado luego de llegar herido de bala a su domicilio, en la colonia Rural Hidalgo

      Auxilian a hombre en crisis emocional en puente de Soledad
      Auxilian a hombre en crisis emocional en puente de Soledad

      Auxilian a hombre en crisis emocional en puente de Soledad

      SLP

      Redacción

      La Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI) brindó atención especializada

      Detiene GCE a 25 personas y recupera siete vehículos robados en un día
      Detiene GCE a 25 personas y recupera siete vehículos robados en un día

      Detiene GCE a 25 personas y recupera siete vehículos robados en un día

      SLP

      Redacción

      La corporación también aseguró marihuana y 40 dosis de presunto cristal.