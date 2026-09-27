Capturan a supuesto asaltante de tiendas

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La Guardia Civil Estatal confirmó la detención de un presunto asaltante de tiendas de conveniencia del sur de la capital.

Esto, según informó la corporación, como resultado de las acciones de inteligencia y análisis. Y es que desde el pasado 12 de septiembre fue detenido un hombre señalado como probable responsable de una serie de robos con violencia.

La intervención se llevó a cabo entre las calles de Héroes Potosinos, Los Vargas y Juan Zarco, en el Barrio de San Juan de Guadalupe, donde agentes estatales ubicaron y detuvieron a José "N", de 28 años a quien le fueron localizadas entre sus pertenencias dosis de una sustancia con características propias de la droga conocida como "cristal". De acuerdo con la información obtenida mediante los trabajos de inteligencia, el detenido estaría relacionado con una serie de robos con violencia registrados en establecimientos comerciales de la zona sur de la capital, además de contar con múltiples antecedentes registrales.

La persona detenida y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

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