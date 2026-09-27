Evitan que un hombre se tire de puente
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Un hombre que aparentemente atravesaba por una crisis emocional y manifestaba intención de atentar contra su vida, en un puente de Circuito Potosí y Río Santiago, fue contenido por oficiales de la Guardia Civil de Soledad.
Durante la intervención, los oficiales municipales lograron tranquilizar y ganar la confianza de esta persona, ayudándola a ponerse a salvo.
Más tarde, conforme al protocolo, el afectado fue trasladado a la comandancia para recibir contención emocional en la Unidad de Atención a la Violencia Familiar y de Género (UAVI), donde el hombre explicó a las agentes que atravesaba por problemas familiares que motivaron su actuar.
Finalmente, las uniformados contactaron a su red familiar, quienes lo acompañarán a recibir atención especializada.
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En su informe, la Guardia Civil de Soledad refrendó su compromiso de actuar con cercanía y atención inmediata ante situaciones de riesgo, priorizando la protección y salvaguarda de la vida.
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