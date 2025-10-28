Ubican a trece personas reportadas como desaparecidas

Durante los operativos que realiza la Fiscalía General del Estado para la búsqueda de no localizados, se logró ubicar a 13 personas que tenían ficha de búsqueda activa en la entidad.

Estas acciones forman parte del protocolo que coordina la Coordinación Estatal de Alerta Ámber, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, con el objetivo de obtener resultados positivos y encontrar a las personas en buen estado de salud.

De esta manera, se informa que, durante la semana del 20 al 26 de octubre del presente año, la institución pudo dar con el paradero de seis adolescentes, tres hombres, dos mujeres y dos infantes en diferentes puntos del estado potosino.

Esto se concretó gracias al apoyo coordinado de las autoridades de los órdenes federal, estatal y municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los municipios en donde fueron ubicadas las personas y, tras una entrevista, se aseguró que ya se encuentran nuevamente con sus familias, son: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, San Vicente Tancuayalab, Cerritos, Ciudad Valles y Tamuín.

La FGE continuará con estas acciones y destinará todos los esfuerzos para regresarlas a su núcleo familiar, al resto de ciudadanos que han sido denunciados como no localizados.