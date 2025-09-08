Accidente en la glorieta del Distribuidor Juárez provoca congestionamiento vial
Autoridades piden precaución a automovilistas en varias zonas de la capital
SAN LUIS POTOSÍ. La mañana de este lunes se registró un percance automovilístico en la glorieta del Distribuidor Juárez, cerca del ramal hacia la avenida Universidad, lo que generó un fuerte congestionamiento vial en distintos puntos de la ciudad.
Elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para abanderar el accidente y agilizar el tráfico, aunque se reporta circulación lenta en varias de las principales calles y avenidas de la capital.
Las autoridades recomendaron a los automovilistas salir con tiempo hacia sus destinos, manejar con precaución y evitar distracciones, ya que el tráfico pesado afecta todos los cuadrantes de la ciudad.
