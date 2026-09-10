Un fallecido y una familia herida en siniestro carretero

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CIUDAD VALLES.- Un choque entre un tráiler que transportaba melaza y una camioneta dejó como saldo un hombre fallecido y cinco personas lesionadas en la carretera Valles-Mante. Tras el impacto, ambas unidades se salieron del camino y volcaron.

El accidente ocurrió este miércoles alrededor del mediodía, en el kilómetro 34 de la carretera federal 85, entre los ejidos Laguna del Mante y Buenavista. Omar Israel "N", de 38 años de edad y vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, conducía un tráiler con remolque tipo cisterna cargado con melaza.

Había salido de Ciudad Valles con destino a Monclova, Coahuila; sin embargo, durante el trayecto perdió el control del volante, invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta SUV marca MG, en la que viajaba una familia que radica en Monterrey, Nuevo León.

Tras la colisión, ambas unidades se salieron de la carretera y volcaron. El tráiler terminó en un desnivel y, durante el accidente, Israel salió proyectado por una de las ventanillas; la pesada unidad le pasó por encima y falleció en el lugar.

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El trailero viajaba acompañado de otro hombre, a quien había dado "raid". Su acompañante sobrevivió y, de acuerdo con la información recabada, únicamente sufrió golpes leves.

En la camioneta viajaban dos niños y tres adultos, quienes resultaron lesionados. Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil Municipal acudieron a brindarles auxilio y posteriormente los trasladaron a un centro médico. La familia comentó que se dirigía de paseo a Jalpan de Serra, Querétaro. Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona y realizaron labores de abanderamiento. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado procesó el lugar y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.