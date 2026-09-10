logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Un fallecido y una familia herida en siniestro carretero

El chofer del tráiler murió luego de ser arrollado por su propia unidad

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
A
Un fallecido y una familia herida en siniestro carretero
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Un choque entre un tráiler que transportaba melaza y una camioneta dejó como saldo un hombre fallecido y cinco personas lesionadas en la carretera Valles-Mante. Tras el impacto, ambas unidades se salieron del camino y volcaron.

      El accidente ocurrió este miércoles alrededor del mediodía, en el kilómetro 34 de la carretera federal 85, entre los ejidos Laguna del Mante y Buenavista. Omar Israel "N", de 38 años de edad y vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, conducía un tráiler con remolque tipo cisterna cargado con melaza.

      Había salido de Ciudad Valles con destino a Monclova, Coahuila; sin embargo, durante el trayecto perdió el control del volante, invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta SUV marca MG, en la que viajaba una familia que radica en Monterrey, Nuevo León.

      Tras la colisión, ambas unidades se salieron de la carretera y volcaron. El tráiler terminó en un desnivel y, durante el accidente, Israel salió proyectado por una de las ventanillas; la pesada unidad le pasó por encima y falleció en el lugar.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El trailero viajaba acompañado de otro hombre, a quien había dado "raid". Su acompañante sobrevivió y, de acuerdo con la información recabada, únicamente sufrió golpes leves.

      En la camioneta viajaban dos niños y tres adultos, quienes resultaron lesionados. Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil Municipal acudieron a brindarles auxilio y posteriormente los trasladaron a un centro médico. La familia comentó que se dirigía de paseo a Jalpan de Serra, Querétaro. Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona y realizaron labores de abanderamiento. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado procesó el lugar y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Motociclistas anuncian bloqueo de la carretera 57; tome precauciones
      Motociclistas anuncian bloqueo de la carretera 57; tome precauciones

      Motociclistas anuncian bloqueo de la carretera 57; tome precauciones

      SLP

      Redacción

      La protesta está convocada para este jueves a las 14:00 horas

      Muere trailero en aparatoso choque sobre la Valles-Mante
      Muere trailero en aparatoso choque sobre la Valles-Mante

      Muere trailero en aparatoso choque sobre la Valles-Mante

      SLP

      Huasteca Hoy

      Los miembros de una familia de Monterrey que viajaban en camioneta quedaron lesionados

      Por un homicidio en 2020, aprehenden a una mujer en Lomas
      Por un homicidio en 2020, aprehenden a una mujer en Lomas

      Por un homicidio en 2020, aprehenden a una mujer en Lomas

      SLP

      Redacción

      La investigación señala que Adriana "N" participó en un ataque con arma de fuego

      FGE logra condena por violación a menor en Rayón
      FGE logra condena por violación a menor en Rayón

      FGE logra condena por violación a menor en Rayón

      SLP

      Pulso Online

      El acusado aceptó su responsabilidad y fue sentenciado a más de ocho años de prisión