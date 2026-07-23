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Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

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Arrestan a borracho que navajeó a su esposa

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a borracho que navajeó a su esposa
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      Oficiales de Guardia Municipal de la capital detuvieron a un hombre señalado por el probable delito de violencia familiar, en una vivienda ubicada en la colonia Tercera Grande.

       Fue a través del Sistema de Emergencia que se solicitó la presencia de los agentes municipales en una vivienda de dicha colonia, donde los moradores reportaron a un hombre, presuntamente bajo el influjo del alcohol, que había agredido físicamente a su pareja.

      Al contactar a la parte afectada, esta corroboró el reporte, solicitando a los oficiales proceder con la detención de su esposo, identificado como Arnulfo "N", de 60 años, a quien señaló como responsable de las agresiones realizadas con un arma punzocortante.

       Ante el señalamiento directo, los oficiales procedieron con la detención del implicado, canalizándolo al Centro de Internamiento Municipal donde se le realizó la certificación médica. Enseguida, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal.

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