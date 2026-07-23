logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a jóvenes con mota y cristal

Un adolescente también fue detenido en la presa de Mexquitic

Por Redacción

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a jóvenes con mota y cristal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En recorridos permanentes la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a cuatro personas por su probable participación en hechos constitutivos de delito contra la salud, durante acciones distintas en los municipios de Axtla de Terrazas y Mexquitic de Carmona.

      En una primera intervención, realizada en Axtla de Terrazas, fue detenido Alfredo "N", de 29 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de la droga sintética conocida como "cristal". En una segunda acción, en las inmediaciones de la presa de Mexquitic, fueron detenidos Miguel "N", de 24 años; José "N", de 26 años, y un adolescente, a quienes se les aseguraron bolsas con marihuana, y una motocicleta.

      Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a la ley. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantendrá los recorridos preventivos en los 59 municipios y exhortó a la población a reportar cualquier situación que pudiera representar un riesgo a través del 9-1-1 o de la Línea de Denuncia Anónima 0-8-9.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala
      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala

      Dan 4 años de prisión a detenido con arma prohibida en Matehuala

      SLP

      Redacción

      Diego "N" fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial, cuando circulaba en un vehículo tipo pick up

      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro
      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro

      Nueve de cada 10 vehículos recuperados en SLP, ubicados en Zona Centro

      SLP

      Redacción

      La FGESLP reportó la recuperación de 621 unidades; 559 correspondieron a la capital y municipios de esa región.

      Se negó a pagar cuenta en La Chismería; fue detenido
      Se negó a pagar cuenta en La Chismería; fue detenido

      Se negó a pagar cuenta en "La Chismería"; fue detenido

      SLP

      Redacción

      La Guardia Municipal intervino tras la denuncia en contra de un cliente

      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos
      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos

      Clausuran Terraza Chapultepec tras riña con dos heridos

      SLP

      Redacción

      Las primeras versiones recabadas por la autoridad señalan que el altercado habría comenzado dentro del establecimiento