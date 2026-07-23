Sorprenden a jóvenes con mota y cristal

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En recorridos permanentes la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a cuatro personas por su probable participación en hechos constitutivos de delito contra la salud, durante acciones distintas en los municipios de Axtla de Terrazas y Mexquitic de Carmona.

En una primera intervención, realizada en Axtla de Terrazas, fue detenido Alfredo "N", de 29 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de la droga sintética conocida como "cristal". En una segunda acción, en las inmediaciones de la presa de Mexquitic, fueron detenidos Miguel "N", de 24 años; José "N", de 26 años, y un adolescente, a quienes se les aseguraron bolsas con marihuana, y una motocicleta.

Las personas detenidas, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a la ley. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantendrá los recorridos preventivos en los 59 municipios y exhortó a la población a reportar cualquier situación que pudiera representar un riesgo a través del 9-1-1 o de la Línea de Denuncia Anónima 0-8-9.