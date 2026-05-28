Adolescente muere a bordo de su moto

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La noche del martes, se registró el fallecimiento de un joven motociclista que transitaba por el circuito Potosí, al chocar contra la guarnición de concreto que divide los carriles.

Un reporte señala que alrdededor de las 22 horas del martes, en medio de la lluvia y con el pavimento húmedo, el adolescente de 16 años derrapó su motocicleta cuando transitaba por la parte descendente del puente del Hospital del Niño y la Mujer, sobre el circuito Potosí, con dirección al parque Tangamanga.

Tras perder el control de su vehículo, el infortunado se impactó contra la guarnición de concreto y salió proyectado hacia el suelo, provocándose múltiples lesiones y perdiendo la vida en el lugar. Al llegar, minutos después, los paramédicos encontraron al chico sin signos vitales.

Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legista, para que sus familiares lo reclamaran, ya que no fue identificado en el momento, puesto que no llevaba consigo un documento que acreditara su identidad. Asimismo, otro joven que lo acompañaba a bordo de su motocicleta resultó con lesiones y fue trasladado inmediatamente por los propios servicios de emergencia a una clínica para su atención médica.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal División de Caminos aseguraron el área como primeros respondientes, ante la presencia de gente que se aglutinó en la escena. La Policía de Investigación, así como peritos de la Fiscalía General del Estado, por su parte, iniciaron con la carpeta de investigación para determinar el deceso del joven.